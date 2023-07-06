"У дочки отказали почки": семья из Лиепаи столкнулась с вирусом, о котором стоит знать всем

Также мама обратилась к Лиепайской региональной больнице: "Хотелось бы, чтобы врачи были более лояльны к мамочкам. Мы везем своих детей в больницу, так как в ней работают врачи. А это значит, что мы уже не справляемся. И хочется получить помощь от врача, а не колкие комментарии, почему так поздно приехали. И если мама говорит врачу, что ребенок не такой, как обычно, ей нужно верить. Даже в BKUS врачи постоянно мне говорили и спрашивали о состоянии ребенка. О том, как она выглядит, о ее поведении и самочувствии. Как сказал мне там врач, только мама знает, какой ее ребенок".