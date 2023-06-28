"Застала свидетельницу с женихом": латвийский стилист о работе на свадьбах

Отвечая на вопрос, что было самым интересным из пережитого, Кристине рассказала, что может написать книгу об этом, что она и обдумывает. "На каждой свадьбе случается как минимум одно ЧП, как это называю".

Собака породы лабрадор прыгает на невесту прямо перед церемонией - это не самое страшное, что было. Ярко в памяти осталась свадьба, где Кристине наняли на весь день. Она рассказывает:

"Мы уже были в церкви, когда священник задал свой знаменитый вопрос - возражает ли кто-то, и мама жениха встала и сказала, что возражает. Мама выбежала наружу, жених за ней, а невеста осталась одна у алтаря".

Свадьба не состоялась.

Также Кристине была свидетельницей и обмана. "Мне нужно было припудрить жениха, и тут внезапно ты открываешь дверь и там картина: свидетельница с женихом". Однако Кристине сказала, что в таких ситуациях продолжает работу и не вмешивается в чужие отношения.

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