"Застала свидетельницу с женихом": латвийский стилист о работе на свадьбах

Лето - самое горячее время свадебное время. Кристине Лайзане, одна из самых востребованных стилистов и парикмахеров, стала гостьей программы Kad satiekas Viņš un Viņa. В рамках шоу она рассказала, что на каждой свадьбе случаются какие-нибудь инциденты. Например, она была свидетельницей как прерванной свадьбы, так и измены.
Отвечая на вопрос, что было самым интересным из пережитого, Кристине рассказала, что может написать книгу об этом, что она и обдумывает. "На каждой свадьбе случается как минимум одно ЧП, как это называю".
Собака породы лабрадор прыгает на невесту прямо перед церемонией - это не самое страшное, что было. Ярко в памяти осталась свадьба, где Кристине наняли на весь день. Она рассказывает:
"Мы уже были в церкви, когда священник задал свой знаменитый вопрос - возражает ли кто-то, и мама жениха встала и сказала, что возражает. Мама выбежала наружу, жених за ней, а невеста осталась одна у алтаря".
Свадьба не состоялась.
Также Кристине была свидетельницей и обмана. "Мне нужно было припудрить жениха, и тут внезапно ты открываешь дверь и там картина: свидетельница с женихом". Однако Кристине сказала, что в таких ситуациях продолжает работу и не вмешивается в чужие отношения.
Подробнее на 1188.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!