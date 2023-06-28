"Вчера утром мама не проснулась": история трагедии одной семьи и возможность помочь

"Жил-был трудолюбивый парень, познакомился с девушкой: родился ребенок, общий дом, мечты и работа - собственная пасека", - говорится в сообщении в Facebook.

"В середине зимы пришло несчастье. У ребенка обнаружили рак, до сих пор и он, и его мама находились в BKUS, лечили тяжелое заболевание. Вчера утром мама не проснулась. Молодая, здоровая женщина ушла из жизни во сне.

Основным источником существования семьи является сбор и продажа меда, но у папы в настоящее время нет ни сил, ни ресурсов продолжать работу, поэтому, поддерживая его, мы взяли на себя организационную сторону продажи меда. Мед находится в Энгуре, Тукумский район".

Записью поделились сотни человек.

"Я сегодня осталась без голоса, отвечая на звонки", - говорит жительница Энгуре Илще, которая взялась за торговлю меда. "Люди хотят помочь, купить мед - я бесконечно счастлива, что в Латвии есть такие люли, которые хотят помочь. Латвия безгранично богата такими людьми.

Думаю, какое-то время он не сможет работать. И он сейчас поедет в Ригу к ребенку. Но пасека работает, пчелы живы, и все это также нужно делать".

Мед можно приобрести дома у Илзе в Энгуре, куда родственники и друзья взяли на себя доставку меда из ульев Ивара в Зентене. Перед поездкой желательно позвонить Илзе по телефону 28693011. Более подробную информацию о меде Ивара можно получить на его сайте medusronis.lv.

Почему Илзе называет отца семейства Ивара своим приемным сыном, а также, что известно о злополучном утре, когда мать больного ребенка Кристине не проснулась в больнице, читайте уже завтра на русском языке в онлайн-журнале KLIK.