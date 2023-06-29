Мадонну выписали из больницы, но пришлось отложить концертный тур

На днях певица Мадонна попала в больницу с "серьезной бактериальной инфекцией", сообщил в соцсетях ее менеджер Гай Осири. Сейчас же стало известно, что артистку выписали из больницы в Нью-Йорке, пишет CNN со ссылкой на источники.
"С ней все в порядке", - сказал собеседник CNN. Официально представители Мадонны ситуацию не комментировали.
Как сообщалось, американскую певицу госпитализировали 24 июня, несколько дней ей пришлось провести в отделении интенсивной терапии. Состояние артистки улучшилось, но она все равно оставалась под наблюдением врачей.
Медики прогнозировали, что певица полностью выздоровеет.
Осири объявил отмену всех запланированных мероприятий и концертов с участием Мадонны, включая ее мировой тур по случаю 40-летия музыкальной карьеры в этом году. Он должен был стартовать в Ванкувере 15 июля.
Согласно данным Page Six, в прошлую субботу 64-летнюю певицу обнаружили без сознания и доставили в больницу. На одну ночь она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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