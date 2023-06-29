В Юрмале выступит Рафаэль Гуалацци - джазовый пианист с итальянским музыкальным наследием

После яркого выхода на международную арену Гуалацци поучаствовал в многочисленных джазовых фестивалях, написал музыку для известных в Италии телешоу, а также издал ряд записей. Самая новая из них – Bar del Sol, вышла в прошлом году. Как рассказал в интервью сам Рафаэль, альбом посвящен месту, где началась его артистическая карьера – небольшому бару в городе Урбино.

"В 1997 году владелец бара пригласил меня, студента консерватории, там сыграть, ну я и взял с собой своего Шопена… в первый вечер слушателей не было. Потом пришел мой друг со своей девушкой, с каждым разом появлялось все больше людей, и спустя год на каждый концерт приходили уже сотни", - вспоминает Рафаэль Гуалацци.

Того бара уже нет, однако, находясь в Урбино, музыкант всегда находит на той же самой улице заведение, чтобы выпить кружку пива. Bar del Sol – это реверанс артиста своим музыкальным корням – итальянской музыке и прогрессивному року, в альбоме заметны элементы психоделического панк-рока, фанка, а также народной музыки. Эклектичный и захватывающий, как сама Италия, – таков Рафаэль Гуалацци.

Этим летом программа фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте" включает в себя шесть концертов.

10 августа, на концерте в честь открытия, выступят латвийские пианисты-виртуозы Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. А уже 11 августа зажигательную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа слушателей соберет вечер Инесе Галанте Viva amore!, на котором вместе с дивой на сцену выйдут солист Метрополитен-Опера и миланского Ла Скала украинский бас Александр Цимбалюк, солист Латвийской национальной оперы и балеты (ЛНОБ) Артем Сафронов, за пианино сядет Грета Эрхартер–Саргсян (Австрия), а также выступят молодые артисты. Вечером 12 августа – многократный участник фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда Евровидения Рафаэль Гвалаци. 13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. А завершится фестиваль вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.

Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.