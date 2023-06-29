В Юрмале выступит Рафаэль Гуалацци - джазовый пианист с итальянским музыкальным наследием

Этим летом, 12 августа, в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте" Рафаэль Гуалацци впервые выступит в Латвии, позволив слушателям перенестись в чувственный, наполненный мелодиями итальянского джаза, мир.
Итальянский джазовый пианист, в мелодиях которого джазовые и блюзовые традиции переплетаются с новаторскими решениями, черпает вдохновение в творчестве Джонни Кэша и сумел вернуть Италию в топ победителей песенного конкурса Евровидение, а свой последний альбом посвятил полюбившемуся во время учебы бару. Такая разноплановость характерна для закончившего Консерваторию имени Джоакино Россини музыканта - Рафаэля Гуалацци (Raphael Gualazzi) и создаваемой им музыки.
Музыка присутствовала в жизни Рафаэля с раннего детства, главным образом - благодаря отцу. Хотя к моменту рождения сына Валио Гуалацци уже прекратил активную музыкальную деятельность, в том числе, карьеру барабанщика в легендарной прог-роковой группе Anonima Sound, все же, итальянская музыка занимала в повседневной жизни их семьи неотъемлемое место. В возрасте девяти лет Рафаэль открыл для себя Рея Чарльза - мир ритм-блюза и джаза… Этот особый коктейль итальянской поп-музыки, джазовых элементов и рок-музыки в сочетании с академическим музыкальным образованием позволяет Рафаэлю Гуалацци чувствовать себя органично на любой сцене - будь то джазовые фестивали или такое эклектичное явление в мире популярной музыки, как "Евровидение".
Окончив Консерваторию Россини по классу фортепиано, Рафаэль Гуалацци участвовал, и с немалым успехом, в международных фестивалях джазовой музыки, тогда же вышли его первые записи, но внимание широкой публики он завоевал, записав кавер-версию легендарной песни рок-группы семидесятых Fleetwood Mac Don’t Stop. Ее выбрала для своей рекламы итальянская энергетическая компания ENI, и о Гуалацци узнала вся Италия. Эта песня также вошла в его одноименный цифровой мини-альбом, незамедлительно попавший в верхние строчки чартов музыкального стриминга. И то же самое произошло с альбомом его оригинальных песен Reality and Fantasy.
Заигрывание с поп-культурой легло в основу его дальнейшего успеха. В 2011 году на фестивале Сан-Ремо Рафаэль стал победителем в категории молодых талантов. По совпадению, в том же году Италия решила вернуться на конкурс "Евровидение" после 14-летней паузы, и специальное жюри выбирало представителя для него из лауреатов фестиваля Сан-Ремо. Хотя в категории "больших звезд" были такие хорошо известные итальянской публике артисты, как тенор Аль Бано, Лука Барбаросса и Анна Татанжело, предпочтение было отдано дебютанту Сан-Ремо – Рафаэлю Гуалацци. Для Евровидения песня Follia d'amore была преобразована в билингвальную, в нее вошли тексты и на итальянском, и на английском языке, и под названием Madness of Love она обеспечила Италии блистательное возвращение на международный конкурс песни, завоевав второе место. В том году двадцать баллов песне Гуалацци отдала и Латвия, представители которой – Musiqq – до финала не дошли.
После яркого выхода на международную арену Гуалацци поучаствовал в многочисленных джазовых фестивалях, написал музыку для известных в Италии телешоу, а также издал ряд записей. Самая новая из них – Bar del Sol, вышла в прошлом году. Как рассказал в интервью сам Рафаэль, альбом посвящен месту, где началась его артистическая карьера – небольшому бару в городе Урбино.
"В 1997 году владелец бара пригласил меня, студента консерватории, там сыграть, ну я и взял с собой своего Шопена… в первый вечер слушателей не было. Потом пришел мой друг со своей девушкой, с каждым разом появлялось все больше людей, и спустя год на каждый концерт приходили уже сотни", - вспоминает Рафаэль Гуалацци.
Того бара уже нет, однако, находясь в Урбино, музыкант всегда находит на той же самой улице заведение, чтобы выпить кружку пива. Bar del Sol – это реверанс артиста своим музыкальным корням – итальянской музыке и прогрессивному року, в альбоме заметны элементы психоделического панк-рока, фанка, а также народной музыки. Эклектичный и захватывающий, как сама Италия, – таков Рафаэль Гуалацци.
Этим летом программа фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте" включает в себя шесть концертов.
10 августа, на концерте в честь открытия, выступят латвийские пианисты-виртуозы Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. А уже 11 августа зажигательную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа слушателей соберет вечер Инесе Галанте Viva amore!, на котором вместе с дивой на сцену выйдут солист Метрополитен-Опера и миланского Ла Скала украинский бас Александр Цимбалюк, солист Латвийской национальной оперы и балеты (ЛНОБ) Артем Сафронов, за пианино сядет Грета Эрхартер–Саргсян (Австрия), а также выступят молодые артисты. Вечером 12 августа – многократный участник фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда Евровидения Рафаэль Гвалаци. 13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. А завершится фестиваль вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
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