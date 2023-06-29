Конституционный суд признал незаконной слишком низкую зарплату дошкольных педагогов

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, и латвийская система образования организована таким образом, чтобы в рамках каждой ступени образования обеспечивалось успешное приобретение знаний и навыков, необходимых ребенку для успешного перехода от уровня дошкольного образования к уровню основного, а затем среднего образования. Оценивая навыки, обязанности и условия труда, необходимые для выполнения работы педагога дошкольного образования, КС признал, что установленные различия в работе педагога дошкольного образования и педагогов других общеобразовательных уровней связаны с формой организации обучения, применяемыми методами и приемами.

В то же время суд признал, что данные различия не являются существенными, поскольку работа всех педагогов, независимо от того, на какой ступени общего образования они работают, направлена на одну общую цель - обеспечить получение качественного общего образования. Навыки, ответственность и условия труда, необходимые для выполнения этой работы, равнозначны, несмотря на особенности возраста обучающихся на каждой ступени образования. Поэтому педагоги дошкольных учреждений, общего основного и общего среднего образования выполняют равноценную работу и находятся в одинаковых условиях, сопоставимых по определенным критериям.