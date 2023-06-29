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В Пардаугаве построят колесо обозрения

rus.tvnet.lv/LETA
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Планируемое колесо обозрения в парке Победы в Пардаугаве
Планируемое колесо обозрения в парке Победы в Пардаугаве Фото: Publicitātes foto

Вскоре в Пардаугаве начнут стоить рижское колесо обозрения, сообщили агентству LETA представители RPR operators.

В настоящее время завершается обустройство строительной площадки, а на следующей неделе начнется строительство фундамента колеса обозрения с бетонированием тестовых свай. Верхнее армирование и бетонирование фундамента планируется завершить в начале октября.

Параллельно со строительством фундамента будут изготавливаться конструкция колеса и прототип кабины, рассказал член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.

"В сентябре мы рассчитываем провести публичную презентацию, чтобы в октябре начать сборку самого колеса обозрения. Конечно, многое будет зависеть от погодных условий, однако конструкцию колеса мы хотели бы установить еще в этом году", - добавил он. Ввод в эксплуатацию вместе с благоустроенной территорией планируется в конце весны 2024 года.

Ранее сообщалось, что инвестиции RPR operators в проект зоны отдыха с панорамным колесом составят 8 млн евро.

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