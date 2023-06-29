В Пардаугаве построят колесо обозрения

В настоящее время завершается обустройство строительной площадки, а на следующей неделе начнется строительство фундамента колеса обозрения с бетонированием тестовых свай. Верхнее армирование и бетонирование фундамента планируется завершить в начале октября.

"В сентябре мы рассчитываем провести публичную презентацию, чтобы в октябре начать сборку самого колеса обозрения. Конечно, многое будет зависеть от погодных условий, однако конструкцию колеса мы хотели бы установить еще в этом году", - добавил он. Ввод в эксплуатацию вместе с благоустроенной территорией планируется в конце весны 2024 года.