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В Риге обустроят площадь Латышских стрелков

rus.tvnet.lv/LETA
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Площадь Латышских стрелков
Площадь Латышских стрелков Фото: Edijs Pālens/LETA

3 июля начнется второй этап реконструкции площади Латышских стрелков, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В рамках проекта планируется реконструировать часть площади размером 2600 кв. м.

Будет проведено озеленение площади, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы - скамейки, урны и штативы для велосипедов.

Строительные работы планируется завершить в сентябре 2023 года. Общая стоимость второго этапа проекта составляет 696 тысяч евро, в том числе 259,2 тысяч евро финансирует Европейский фонд регионального развития, 8 986 евро составляет дотация государственного бюджета, а 427 845 евро - финансирование Рижской думы.

Первый и второй этапы проекта реализуются в сотрудничестве с Valsts nekustamie īpašumi.

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