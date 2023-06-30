Реформа школьной сети: преимущества неясны

Министерство образования и науки (IZM) называет цифру 120 - именно столько школ, скорее всего, затронут изменения. Однако в этом году согласовано закрытие, слияние или изменение статуса лишь 25 учебных заведений.

Цифры, которыми располагают самоуправления, больше. В настоящее время неясно, какие финансовые выгоды принесет реформа, проводимая IZM - расчеты обещают к 15 августа. До тех пор еще предстоят переговоры с самоуправлениями и регионами планирования, но главный акцент остается прежним - финансовая и административная эффективность, подчеркнул на внеочередном заседании Сейма парламентский секретарь IZM Карлис Страутиньш.

По его словам, публично прозвучавшая цифра - 120 школ - не означает, что все они будут закрыты. Однако уже теперь ясно, что десять средних школ с количеством учеников в 10-12-х классах не более семи свой статус утратят.

То же самое, вероятно, произойдет еще с 19 школами с 8-10 учащимися в классе. По мнению Латвийского союза самоуправлений, жизнеспособными следует признать школы с количеством учащихся начиная с 80.