Повышенная потливость: когда это сигнал о серьезных проблемах со здоровьем?

Потоотделение - естественный и необходимый организму процесс - способствует терморегуляции, поддержанию нормального артериального давления, выведению из организма конечных продуктов метаболизма и солей. Повышенное потоотделение часто наблюдается при интенсивных физических нагрузках или в жаркую погоду, но в случаях чрезмерного потоотделения оно может вызывать значительный дискомфорт и даже сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, рассказывает, в чем причины повышенной потливости и как с ней бороться.
"В результате процесса потоотделения организм выводит конечные продукты метаболизма, регулирует артериальное давление и выделяет тепло, в результате чего он способен поддерживать постоянную температуру тела. Наибольшее количество потовых желез расположено в подмышечных впадинах, паху, на руках и ногах, поэтому эти участки тела обычно больше потеют.
Повышенное потоотделение является нормальным явлением, когда мы испытываем стресс, занимаемся физической работой или интенсивными видами спорта, а также в жаркую погоду, когда организм при потоотделении заботится о терморегуляции. Кратковременные эпизоды повышенной потливости могут наблюдаться и при лихорадке или гормональных колебаниях, например, в период перед менструацией. В этих случаях потливость стихает, как только устраняется ее причина.
В летний сезон потливость является обычным явлением - даже если потливость чрезмерная, люди часто думают, что виновата жаркая погода или слишком долгое пребывание на солнце. Однако если потливость стала серьезной неприятностью и влияет на повседневную жизнь, стоит обратиться к врачу для установления ее причины.
Вы также должны убедиться, что соблюдены все предпосылки для уменьшения потоотделения, например, подобрана соответствующая одежда и соблюдены правила гигиены", - говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт.
Сколько это - слишком много, или как распознать повышенную потливость?
В течение дня организм человека вырабатывает в среднем 0,5-1,5 литра пота. Количество выделяемого пота может увеличиваться под воздействием внешних факторов, но он практически сразу высыхает, не вызывая значительного дискомфорта. При повышенной потливости организм может выделять до нескольких литров пота в сутки. Хотя количество выделяемого пота невозможно определить самостоятельно, о чрезмерной потливости свидетельствуют такие симптомы, как потливость в покое, казалось бы, без причины, необходимость регулярно менять одежду, пользоваться специальными прокладками, пользоваться дезодорантом чаще, чем один раз в день, а также постоянный дискомфорт и эмоциональные переживания из-за потливости.
"Следует отметить, что чрезмерное потоотделение не только беспокоит и доставляет неприятности, но и оказывает негативное влияние на организм. Постоянное потоотделение может вызывать раздражение кожи, что способствует возникновению дерматитов и кожных грибковых заболеваний, сыпи и кожных воспалений. Потоотделение заставляет организм терять значительное количество солей, что приводит к нехватке минералов, и, если вы не принимаете достаточное количество дополнительной жидкости, может наступить обезвоживание. Повышенная потливость также может быть симптомом заболевания, которое важно вовремя диагностировать и лечить, чтобы избежать других проблем со здоровьем в будущем. При подозрении на повышенную потливость или гипергидроз следует обратиться к врачу - специалист проведет необходимые анализы и поможет назначить соответствующую терапию", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Причины и лечение повышенной потливости или гипергидроза
Чрезмерное потоотделение или гипергидроз можно разделить на первичный и вторичный гипергидроз. Первичным гипергидрозом страдают примерно 3-5% населения земного шара, и он вызывается гиперактивностью потовых желез, связанной с функциями вегетативной нервной системы. Подмышки, руки, ноги и пах - наиболее частые участки потоотделения, но также возможно наблюдать потоотделение в области лба или между складками кожи.
При первичном гипергидрозе повышенное потоотделение может наблюдаться только на определенных участках тела, в то время как остальное тело потеет пропорционально.
Между тем, при вторичном гипергидрозе потливость связана с каким-либо другим заболеванием, например, неврологическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, инфекциями, сахарным диабетом, сердечными заболеваниями, артритом или заболеваниями щитовидной железы. Вторичный гипергидроз также может быть вызван менопаузой, беременностью и другими гормональными изменениями, а также некоторыми лекарствами, такими как лекарства от кровяного давления или нервной системы, антидепрессанты, антибиотики и другие лекарства.
При подозрении на гипергидроз необходимо обратиться за помощью к специалисту - семейному врачу, дерматологу, неврологу или эндокринологу. Выслушав жалобы и приняв во внимание общее самочувствие пациента, врач проведет необходимые обследования, назначит диагноз и лечение. При гипергидрозе возможно применение как специализированных антиперспирантов, так и проведения хирургических процедур или физиотерапевтических процедур, таких как инъекции ботулина или ионофорез, во время которого используются импульсы тока. Ваш врач порекомендует наиболее подходящий метод.
Как уменьшить потоотделение и неприятный запах пота?
1. Тщательная ежедневная гигиена. Не реже одного раза в день необходимо принимать душ или ванну, а затем тщательно вытираться, также протирая между пальцами и кожными складками. Для уменьшения запаха пота при стирке рекомендуется использовать средства с антибактериальным эффектом.
2. Антиперспиранты - более эффективны, чем дезодоранты. "Неприятный аромат пота возникает, когда он вступает в контакт с выделениями сальных желез на коже, а бактерии расщепляют содержащиеся в поте белки и соли.
Дезодоранты препятствуют размножению бактерий, тем самым избегая неприятного запаха пота, однако они не влияют на количество выделяемого пота. Более действенный эффект окажут антиперспиранты, уменьшающие как аромат пота, так и его объем.
Однако при использовании антиперспирантов следует учитывать, что наносить их следует только на чистую, сухую и здоровую кожу, а средство, нанесенное утром, вечером тщательно смывать. Антиперспиранты также не должны становиться ежедневным решением - регулярная блокировка потовых желез может повредить иммунитет кожи. Если есть потребность в антиперспирантах, рекомендуется использовать их попеременно с дезодорантом", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
3. Соответствующие погоде одежда и обувь. При выборе одежды и обуви следует учитывать температуру воздуха и погодные условия, что особенно важно в летний сезон, когда жаркая погода способствует повышенному потоотделению.
Одежда должна быть из натурального материала, например хлопка, и не должна быть слишком тесной. Обувь также должна быть из натурального, дышащего материала, она не должна быть слишком тесной, ноги должны чувствовать себя комфортно и свободно.
В жаркую погоду обувь следует регулярно менять и дезинфицировать, а специальные кремы или дезодоранты помогут снизить потливость ног.
4. Избегайте продуктов, усиливающих неприятный запах пота. На аромат и количество пота влияет не только самочувствие, но и меню. Соленые, острые, перченые и калорийные продукты, шоколад, кофе и алкоголь способствуют потоотделению.
5. Дополнительные витамины и минералы. Стрессы, нервные перегрузки и нарушения вегетативной нервной системы способствуют потливости, поэтому в этом случае помогут магний, витамины группы В и другие пищевые добавки, обладающие успокаивающими свойствами, например препараты, содержащие валериану, хмель, зверобой или мелиссу.
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