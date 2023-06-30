Повышенная потливость: когда это сигнал о серьезных проблемах со здоровьем?

Как уменьшить потоотделение и неприятный запах пота?

1. Тщательная ежедневная гигиена. Не реже одного раза в день необходимо принимать душ или ванну, а затем тщательно вытираться, также протирая между пальцами и кожными складками. Для уменьшения запаха пота при стирке рекомендуется использовать средства с антибактериальным эффектом.

2. Антиперспиранты - более эффективны, чем дезодоранты. "Неприятный аромат пота возникает, когда он вступает в контакт с выделениями сальных желез на коже, а бактерии расщепляют содержащиеся в поте белки и соли.

Дезодоранты препятствуют размножению бактерий, тем самым избегая неприятного запаха пота, однако они не влияют на количество выделяемого пота. Более действенный эффект окажут антиперспиранты, уменьшающие как аромат пота, так и его объем.

Однако при использовании антиперспирантов следует учитывать, что наносить их следует только на чистую, сухую и здоровую кожу, а средство, нанесенное утром, вечером тщательно смывать. Антиперспиранты также не должны становиться ежедневным решением - регулярная блокировка потовых желез может повредить иммунитет кожи. Если есть потребность в антиперспирантах, рекомендуется использовать их попеременно с дезодорантом", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

3. Соответствующие погоде одежда и обувь. При выборе одежды и обуви следует учитывать температуру воздуха и погодные условия, что особенно важно в летний сезон, когда жаркая погода способствует повышенному потоотделению.

Одежда должна быть из натурального материала, например хлопка, и не должна быть слишком тесной. Обувь также должна быть из натурального, дышащего материала, она не должна быть слишком тесной, ноги должны чувствовать себя комфортно и свободно.

В жаркую погоду обувь следует регулярно менять и дезинфицировать, а специальные кремы или дезодоранты помогут снизить потливость ног.

4. Избегайте продуктов, усиливающих неприятный запах пота. На аромат и количество пота влияет не только самочувствие, но и меню. Соленые, острые, перченые и калорийные продукты, шоколад, кофе и алкоголь способствуют потоотделению.

5. Дополнительные витамины и минералы. Стрессы, нервные перегрузки и нарушения вегетативной нервной системы способствуют потливости, поэтому в этом случае помогут магний, витамины группы В и другие пищевые добавки, обладающие успокаивающими свойствами, например препараты, содержащие валериану, хмель, зверобой или мелиссу.