От мятежа Пригожина до саммита НАТО. О чем шла речь на встрече лидеров ЕС

Трудно представить, какие именно формулировки гарантий безопасности будут приемлемы для всех 27 стран. Отвечая на этот вопрос, фон дер Ляйен отметила, что "гарантии безопасности будут интенсивно обсуждать в ближайшие недели, и они станут понятны перед саммитом НАТО". При этом она подчеркнула, что "поддерживающим элементом", который укрепит гарантии безопасности, должно стать дальнейшее проведение реформ в Украине - борьба с коррупцией и отмыванием средств, усовершенствование судебной системы.

Конфискация активов Центробанка РФ: "ужасно сложно"

Гарантии безопасности для Украины были не единственной сложной темой для европейских лидеров. Использование российских денег, а именно замороженных активов Центробанка РФ - юридическая проблема, которую в ЕС пытаются решить уже достаточно длительное время.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) предположил, что для того, чтобы ЕС смог определить и согласовать способ конфискации замороженных российских активов и использования их для финансирования восстановления Украины, нужно время. "Это все ужасно сложно, и пока никто не знает, что возможно, и как", - сказал журналистам Шольц. Он сообщил, что европейские лидеры "поручили Еврокомиссии разобраться в этом, и, когда она придет к каким-либо выводам, снова сообщить нам".