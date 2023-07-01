Украина: Беларусь может принять до 8000 боевиков ЧВК "Вагнер"

По словам Демченко, ситуация на границе полностью под контролем. В настоящее время у белорусско-украинской границы нет российских ударных групп, однако Россия использует ее как базу для подготовки своих подразделений.

Он подчеркнул, что Украина усиливает оборону на этом направлении с учетом новых рисков, связанных с ЧВК "Вагнер".

Россия совместно с Беларусью создает на территории страны полевые лагеря для дислокации бойцов ЧВК "Вагнер" на значительном удалении от границы Украины.

"Количество наемников, на которое еще может согласиться Лукашенко, может стать весьма значительным. Это может быть до 8000 человек", - прокомментировал он украинским СМИ.

Пограничники допускают, что бойцы ЧВК "Вагнер" могли быть причастны к диверсионным группам и другим провокациям.

Между тем потери российских войск в Украине к утру субботы, 1 июля, достигли 228 870 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

С начала повторного вторжения 24 февраля прошлого года Россия потеряла 4042 танка, 7868 БТР, 4162 пушки, 632 многозарядные реактивные установки, 389 зенитно-артиллерийских установок, 315 самолетов, 308 вертолетов, 3545 беспилотников, 1261 крылатую ракету, 6794 автомобиля, 18 кораблей и катеров, а также 580 единиц специализированной техники.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.