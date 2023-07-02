Стрельба в американском городе Балтимор, есть погибшие

Полиция заявляет, что есть погибшие, но пока не уточняет их число. Состояние еще трех пострадавших оценивается как критическое.

По данным местных властей, всего госпитализированы 29 человек.

Стрельба произошла на юге Балтимора в районе, известном как Бруклин-Хаус, где сотни людей собрались на празднование Дня Бруклина.

Fox News сообщил, что было выпущено от 20 до 30 пуль. На данный момент о стрелявшем ничего не известно.

С начала 2023 года зарегистрировано более 200 случаев массовой стрельбы в США.