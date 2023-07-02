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Польша ужесточает пограничный контроль с Беларусью

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский Фото: EPA/Scanpix

Польша направляет 500 полицейских для наблюдения за границей с Беларусью, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter.

По данным польских пограничников, в субботу, 1 июля, границу из Беларуси в Польшу пытались незаконно пересечь 187 человек. Выезд сотрудников полиции на границу связан с напряженной обстановкой.

По словам министра внутренних дел Польши, 5000 пограничников и 2000 солдат уже обеспечивают безопасность границы. Сейчас на границе стоят полицейские из подразделений антитеррористической полиции.

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