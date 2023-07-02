Польша ужесточает пограничный контроль с Беларусью

По данным польских пограничников, в субботу, 1 июля, границу из Беларуси в Польшу пытались незаконно пересечь 187 человек. Выезд сотрудников полиции на границу связан с напряженной обстановкой.

По словам министра внутренних дел Польши, 5000 пограничников и 2000 солдат уже обеспечивают безопасность границы. Сейчас на границе стоят полицейские из подразделений антитеррористической полиции.

W związku z napiętą sytuacją na granicy z 🇧🇾, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy 🇵🇱 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023