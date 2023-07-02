Вс, 2.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Пение премьер-министра во время шествия удивило Лауриса Рейникса

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кришьянис Кариньш и Лаурис Рейник на шествии Праздника песни и танца
Кришьянис Кариньш и Лаурис Рейник на шествии Праздника песни и танца Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пользователи Twitter восхищаются видео из прямой трансляции шествия Праздника песни и танца, в котором премьер-министр Кришьянис Кариньш демонстрирует свои музыкальные способности.

Все куплеты песни Rīgas enkurnieki премьер-министр смог спеть без запинки, удивив даже певца Лауриса Рейникса.

Напомним, у памятника Свободы в воскресенье, 2 июля, в 10 утра началось шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, которое завершится около 18:30 возле театра Дайлес.

В честь 150-летия Праздника песни и танца впервые встретятся участники из недавно созданных краев Латвии. В шествии представлены Курземе, Земгале, Видземе, Селиа и Латгале.

Галерея: Шествие участников Праздника песни и танца

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх