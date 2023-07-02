Видео ⟩ Пение премьер-министра во время шествия удивило Лауриса Рейникса

Šis bija patīkami! @LaurisReiniks gaidīja tikai vienu pantiņu no @krisjaniskarins, bet šis iekarsa līdz galam! 😅 pic.twitter.com/cmNPMa78VU — Rihards Gromuls (@Gromuls) July 2, 2023

Все куплеты песни Rīgas enkurnieki премьер-министр смог спеть без запинки, удивив даже певца Лауриса Рейникса.

Напомним, у памятника Свободы в воскресенье, 2 июля, в 10 утра началось шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, которое завершится около 18:30 возле театра Дайлес.

В честь 150-летия Праздника песни и танца впервые встретятся участники из недавно созданных краев Латвии. В шествии представлены Курземе, Земгале, Видземе, Селиа и Латгале.

Галерея: Шествие участников Праздника песни и танца