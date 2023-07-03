Во Франции после 6 ночей беспорядков намечается нормализация

Это значительно меньше, чем в предыдущие ночи. Так, за ночь с 1 на 2 июля, по данным министерства внутренних дел Франции, в стране было проведено 719 задержаний, из них - 194 в Париже.

По наблюдениям корреспондентов телеканала BFM TV, в ночь на 3 июля на центральной улице столицы, где с 27 июня полиция следила за соблюдением порядка в усиленном составе, напряженных ситуаций зафиксировано не было.

Между тем французская медиакомпания Rfi приводит оценку неназванного собеседника правительственных кругов, который полагает, что Франция "еще не окончательно разобралась с этой ситуацией и мы (власти Франции. - Ред.) должны сконцентрироваться на событиях ближайших часов".

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