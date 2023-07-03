Фото, видео ⟩ Сильный ветер: латвийцы делятся фото и видео с ущербом от стихии

К 17:00 понедельника, 3 июля, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 46 вызовов, связанных с необходимостью убрать поваленные непогодой деревья, сообщили в службе.
Больше всего вызовов поступило из Рижского района. На видео- и фотосвидетельствах в соцсетях латвийцы показывают поломанные деревья и как ветер сорвал декоративную обшивку здания.
@BBirojs @RigasPP @RigasDome @olimpiskais vējš rauj nost dekoratīvo malu un izolācijas materiāls krīt ārā cilvēkiem uz galvas. Un vējš brāzmās ir pamatīgs. pic.twitter.com/YLynpa7aXI— Arvis bb (@arvisbb) July 3, 2023
В понедельник в Латвии бушует сильный юго-западный ветер, порывы которого достигают 15-20 метров в секунду, местами, в основном в Курземе, 21-24 метров в секунду. Ветер такой силы может ломать деревья и ветки, поэтому нужно воздержаться от прогулок в лесах и парках, не парковать автомобили под деревьями. Не рекомендуется также купаться в море и других водоемах.
🇱🇻 Vējš nolauzis vītolu Priekuļos. Vēja radītie elektrības padeves pārrāvumi šobrīd ir normas līmenī, bet kad vēja brāzmas pēcpusdienā pieaugs, to skaits var pieaugt. Valstī izsludināts "dzeltenais" brīdinājums par spēcīgu vēju.— BreakingLV (@breakinglv) July 3, 2023
Foto: @komako66#Priekuļi #Cēsis #Latvija pic.twitter.com/j4c0RpquzR
Также из-за сильного ветра во второй половине дня увеличилось количество перебоев в электроснабжении - к 15:00 электричества не было примерно у 2200 клиентов предприятия Sadales tīkls по всей Латвии, сообщили агентству LEТА в компании.
Sadales tīkls следит за метеорологическими прогнозами, траекторией движения ветра и ситуацией в электросети среднего напряжения. При обнаружении неисправностей электроснабжение по возможности восстанавливается по другим линиям до устранения сбоев. Тем временем оперативные бригады немедленно приступают к локализации мест повреждения и техническим работам по восстановлению инфраструктуры.
Видео: Ливень в Риге, 3 июля 2023 г.
Предприятие отмечает, что сильный ветер может ломать деревья и ветки, которые обрывают провода, что создает опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому призывает соблюдать повышенную осторожность вблизи линий электропередачи и других объектов электроснабжения. В опасных ситуациях, когда оборван провод или на линию электропередачи упало дерево, нельзя приближаться к месту происшествия, а нужно немедленно сообщить об этом в Sadales tīkls по бесплатной круглосуточной линии 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!