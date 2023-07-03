Умер 19-летний внук Роберта де Ниро

"Мой прекрасный, милый ангел. Слова не могут выразить, как сильно я любила тебя с тех пор, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем, всем чистым и истинным в моей жизни. Я хотела бы быть с тобой прямо сейчас. Я не знаю, как буду жить без тебя, но я постараюсь и дальше делиться той любовью и светом, которые ты мне подарил", - написала в Instagram мать Леонардо, дочь Роберта де Ниро.