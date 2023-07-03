Умер 19-летний внук Роберта де Ниро

В возрасте 19 лет скончался Леонардо де Ниро Родригес, внук голливудского актера Роберта де Ниро, сообщают зарубежные СМИ.
Эту информацию подтверждает мать Леонардо Дрена де Ниро.
"Мой прекрасный, милый ангел. Слова не могут выразить, как сильно я любила тебя с тех пор, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем, всем чистым и истинным в моей жизни. Я хотела бы быть с тобой прямо сейчас. Я не знаю, как буду жить без тебя, но я постараюсь и дальше делиться той любовью и светом, которые ты мне подарил", - написала в Instagram мать Леонардо, дочь Роберта де Ниро.
51-летняя актриса, родившая сына от художника Карлоса Мари, завершает публикацию словами: "Тебя очень любили и ценили, и я хотела бы , чтобы любовь могла тебя спасти. Мне очень жаль, дорогой. Покойся с миром в вечном Раю, мой дорогой мальчик".
Как и его мать и дедушка, Леонардо также был актером. Причина его смерти не разглашается.
Дрена - старшая из семи детей Роберта Де Ниро. Оскароносный актер удочерил ее в 1976 году, после свадьбы с матерью Дрены, Дайэнн Эбботт. Тогда Дрена взяла фамилию отчима.
Де Ниро и Эбботт развелись в 1988 году.
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