"До такого состояния вы меня довели". Саакашвили подключился к судебному заседанию по видеосвязи

Экс-президент Грузии, ныне заключенный Михаил Саакашвили в понедельник подключился дистанционно к судебному заседанию в тбилисском городском суде, где рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года.
Это было первое публичное появление Саакашвили с февраля этого года.
Во время включения он обратился к председателю парламента Шалве Папуашвили, заявлявшему, что он ждет извинений от тех, кто, по его словам, распространял дезинформацию по поводу плохого обращения с Саакашвили в Грузии.
«Это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния», — обратился сильно исхудавший Саакашвили к Папуашвили,
«Вот до такого состояния вы меня довели, и вы должны извиниться перед евро парламентариями, перед моей семьей, передо мной, государством Украины […] и перед всеми гражданами Грузии, за то, что основатель грузинского государства в таком состоянии. Папуашвили, посмотри на меня внимательно», — сказал Саакашвили, подняв майку, чтобы продемонстрировать свое исхудавшее тело.
Саакашвили, у которого сейчас украинское, а не грузинское гражданство, находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию в октябре 2021 года.
В Грузии Саакашвили обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию он был заочно приговорен к шести годам заключения.
По делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, вторжения в телекомпанию «Имеди» и незаконной передаче имущества Бадри Патаркацишвили прокуратура предъявила обвинения Саакашвили вскоре после истечения его второго президентского срока. Прокуратура обвинила экс-президента в превышении служебных полномочий.
Сам Саакашвили называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.
“Россия убивает гражданина Украины”
«Прямо сейчас Россия убивает гражданина Украины Михаило Саакашвили в руках грузинских властей», — так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на очередное появление в суде Михаила Саакашвили.
По словам украинского президента, он поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине для выражения решительного протеста Украины и попросить его покинуть Украину в течении 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.
«Еще раз призываю власти Грузии передать гражданина Украины Михаило Саакашвили Украине для необходимого лечения и ухода. И я призываю наших партнеров разобраться с этой ситуацией, не игнорировать ее и спасти этого человека. Ни одно правительство в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — базовая европейская ценность», — написал Зеленский.
Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2023
We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1
Грузинские власти категорически отрицают нарушение прав Саакашвили и говорят, что ему предоставлено необходимое лечение и уход.
Но близкие и адвокаты Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния, призывая к переводу его на лечение заграницу.
Призывы освободить Саакашвили из заключения для продолжения лечения за границей звучали также с международных трибун.
В феврале этого года судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, которое основывалось на заключениях иностранных и грузинских специалистов.
Не удалось адвокатам добиться перевода Саакашвили за границу и через Страсбургский суд.
В мае суд не удовлетворил ходатайство защиты о применении так называемой временной меры и переводе Саакашвили на лечение в Варшаву.
Снова в политику?
Возвращение Саакашвили в Грузию в преддверии местных выборов осенью 2021 года, а позднее его задержание в Тбилиси, вызвали многочисленные протесты в Грузии. Однако со временем ряды протестующих рядели, как и частота акций протеста.
Летом прошлого года адвокаты Саакашвили заявили, что грузинская политика его больше не интересует.
«Он не смотрит грузинские телеканалы и полностью переключился на украинские. Он говорит, что политическая ситуация в Грузии его не интересует, и он ни с кем не контактирует в этом плане», — заявил тогда один из адвокатов Саакашвили Валери Гелбахиани.
Однако через год, в июне этого года, Саакашвили заявил, что несмотря на состояние его здоровья, он собирается активно включится в грузинскую политику и участвовать в судебных процессах.
«Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а активно приближать ее, в том числе своими новаторскими и смелыми действиями. С сегодняшнего дня намерен участвовать во всех „судах“, где смогу физически», — написал он в фейсбуке.
О намерении активно подключиться к политическим процессам Саакашвили заявил и выступая в тбилисском суде в понедельник, призвав власти к открытым дебатам.
«Почему вы боитесь открыто поговорить. Дайте мне возможность принять участие в открытых дебатах, и пусть народ решит, вы правы или я. Если хотите наденьте на меня железный браслет, чтобы я никуда не убежал от вас, но поговорим открыто, не в условиях суда», — обратился он к властям.
В правящей партии уже заявили, что не собираются принимать предложение Саакашвили, повторив, что его права, как заключенного защищены.
«Саакашвили находится в дебатах с собственной страной и самим собой, нам не о чем с ним дебатировать. Он в заключении и мы, как государство, максимально заботимся о том, чтобы его права соблюдались», — сказал журналистам вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Саакашвили и сегодня, почти десять лет спустя истечения своего второго президентского срока вызывает радикально противоречивые реакции в Грузии.
Согласно проведенному в марте опросу Международного республиканского института (IRI), позитивного мнения о нем 36%, а негативно к нему относится -59%.
Однако, как показывает опрос, более половины населения сильно или в некоторой степени поддерживают перевод Саакашвили на лечение заграницу.