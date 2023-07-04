"До такого состояния вы меня довели". Саакашвили подключился к судебному заседанию по видеосвязи

Грузинские власти категорически отрицают нарушение прав Саакашвили и говорят, что ему предоставлено необходимое лечение и уход.

Но близкие и адвокаты Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния, призывая к переводу его на лечение заграницу.

Призывы освободить Саакашвили из заключения для продолжения лечения за границей звучали также с международных трибун.

В феврале этого года судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, которое основывалось на заключениях иностранных и грузинских специалистов.

Не удалось адвокатам добиться перевода Саакашвили за границу и через Страсбургский суд.

В мае суд не удовлетворил ходатайство защиты о применении так называемой временной меры и переводе Саакашвили на лечение в Варшаву.

Снова в политику?

Возвращение Саакашвили в Грузию в преддверии местных выборов осенью 2021 года, а позднее его задержание в Тбилиси, вызвали многочисленные протесты в Грузии. Однако со временем ряды протестующих рядели, как и частота акций протеста.

Летом прошлого года адвокаты Саакашвили заявили, что грузинская политика его больше не интересует.