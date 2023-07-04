Видео, Фото ⟩ Дроны атаковали Подмосковье и Калужскую область

Утром во вторник, 4 июля, два беспилотника были сбиты в Подмосковье, еще один сбила система ПВО под Калугой. Об этом пишет Telegram-канал "Медуза".
По информации Telegram-канала "Радио Свобода" в Кубинке, по предварительным данным, дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части.
Сообщалось, что московский аэропорт Внуково из-за атаки беспилотников временно ввел ограничения на прием и выпуск самолетов до 08:00. Авиалайнеры, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.
Позже мэр Москвы заявил об отмене на ограничение полетов в аэропорту Внуково.
Также мэр города Сергей Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву: "На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные дроны ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего".
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