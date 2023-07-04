Кирсиса в титрах назвали "мягким, щупленьким мальчуганом", LTV объясняет случившееся

В программе Латвийского телевидения (LTV) Rīta Panorāma случилась оплошность - заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис в титрах был назван бурым медведем (Lācis Brūnais).
Как свидетельствует сюжет Rīta Panorāma, во время телефонного интервью с Кирсисом появилась надпись: "Медведь Бурый, мягкий, щупленький мальчуган" (Lācis Brūnais, mīksts, čamdāms puišelis).
Самые наблюдательные пользователи Twitter заметили этот ляп и обратились к LTV с просьбой объяснить случившееся.
"Мы приносим извинения зрителям за техническую ошибку! Конкретный текст является шаблоном субтитров, который не предназначался для публикации", - говорится в записи LTV.
Atvainojamies skatītājiem par tehnisku kļūdu! Konkrētais teksts ir titra sagatave, kas nebija paredzēta publicēšanai.— Latvijas Televīzija (@LatvijasTV) July 4, 2023
"Спасибо за пояснение! Советую подумать об использовании более нейтрального шаблона", "Очень некрасиво с точки зрения профессиональной этики", "Спасибо за эту ошибку, жизнь сразу стала интереснее", "Ну не знаю, обычно используют какое-то "тестовое имя/тестовое описание", а не такое специфичное обозначение", - пишут комментаторы под записью в Twitter.
Позже в интервью появились правильные титры.
Сюжет программы (на латышском языке):