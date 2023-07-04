Кирсиса в титрах назвали "мягким, щупленьким мальчуганом", LTV объясняет случившееся

"Мы приносим извинения зрителям за техническую ошибку! Конкретный текст является шаблоном субтитров, который не предназначался для публикации", - говорится в записи LTV.

"Спасибо за пояснение! Советую подумать об использовании более нейтрального шаблона", "Очень некрасиво с точки зрения профессиональной этики", "Спасибо за эту ошибку, жизнь сразу стала интереснее", "Ну не знаю, обычно используют какое-то "тестовое имя/тестовое описание", а не такое специфичное обозначение", - пишут комментаторы под записью в Twitter.