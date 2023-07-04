В ходе атаки на пешеходов в Тель-Авиве есть пострадавшие

После совершения наезда на автомобиле на толпу людей преступник атаковал прохожих острым предметом, указал представитель правоохранительных органов. В полиции также сообщили, что нападавший "нейтрализован". Пока неясно, убит ли он.

Число погибших на Западном берегу возросло до 10

Между тем, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает масштабную антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Ранним утром 4 июля в палестинском городе Дженин было конфисковано несколько единиц оружия и военной техники, сообщили в командовании. Кроме того, по израильским данным, уничтожена подземная шахта, использовавшаяся для хранения взрывных устройств, а также "помещения террористических организаций".

Операция осложняется всеобщей забастовкой на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, к которой ранее призвали несколько палестинских организаций. Закрыты многие магазины и общественные учреждения, запланированы также акции протеста в нескольких населенных пунктах.

Тем временем возросло до 10 число погибших с начала данной операции, сообщило министерство здравоохранения в Рамалле. Кроме того, по этой информации, пострадали около 100 человек, 20 из них находятся в критическом состоянии.