Видео ⟩ В Риге неизвестный открутил винты из качелей на детской площадки

В Ильгюциемсе кто-то, скорее всего, злонамеренно повредил качели на детской площадке, открутив несколько винтов. Пока неясно, было ли у злоумышленника намерение кого-то травмировать, но ценность шурупов, конечно, не так велика, чтобы их выкручивание потребовало таких усилий. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Мартиньш работает в компании, производящей качели для детских площадок. Однажды вечером в будний день он получил сообщение из управления благоустройства территории о том, что качели на детской площадке на нуждаются в ремонте. Ситуация отличалась от обычных бытовых проблем, когда один из развлекательных объектов сломался или поцарапан. На этот раз кто-то украл винты. Балка, к которой крепятся качели, весит 30 килограммов, и если она упадет сверху, последствия могут быть печальными.
Через несколько часов качели были приведены в порядок, а у Мартиньша осталось чувство горечи по поводу того, что кто-то намеренно повредил детскую площадку, зная о последствиях, которые могут возникнуть.
С правильными инструментами мастеру удалось вытащить винт менее чем за три минуты. После демонстрации становится понятно, что винт невозможно вытащить ни перочинным ножом, ни оправой очков, просто проходя мимо. Мартиньш напоминает, что безопасность детских площадок проверяется раз в год, поэтому ответственность за техническое состояние развлекательной зоны несет каждый родитель. Муниципальные органы власти не имеют возможности поставить наблюдателя на каждую площадку.
В последние годы количество травматизма в теплые месяцы года остается постоянным. Врач Детской клинической университетской больницы, говорит, что даже самые современные развлекательные площадки могут быть опасны для детей, однако чем новее и лучше они оборудованы, тем меньше вероятность серьезных травм.
"На детскую площадку в шлеме ходить особо не нужно, но надо быть осторожным", - смеется врач детской больницы.
Как и Мартиньш, врач также подчеркивает, что самая большая ответственность за безопасность детей лежит и остается на плечах родителей, поэтому, даже если ребенок подрос и ходит на детские площадки один, взрослые также должны время от времени присматривать за ним.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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