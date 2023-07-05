Видео ⟩ В Риге неизвестный открутил винты из качелей на детской площадки

Мартиньш работает в компании, производящей качели для детских площадок. Однажды вечером в будний день он получил сообщение из управления благоустройства территории о том, что качели на детской площадке на нуждаются в ремонте. Ситуация отличалась от обычных бытовых проблем, когда один из развлекательных объектов сломался или поцарапан. На этот раз кто-то украл винты. Балка, к которой крепятся качели, весит 30 килограммов, и если она упадет сверху, последствия могут быть печальными.

Через несколько часов качели были приведены в порядок, а у Мартиньша осталось чувство горечи по поводу того, что кто-то намеренно повредил детскую площадку, зная о последствиях, которые могут возникнуть.