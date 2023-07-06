Еще один информационный проект, созданный при участии Эдуарда Бабарико — By COVID-19 — предназначался для помощи врачам и пациентам в ходе пандемии коронавируса.

«За день до его ареста мы сидели с Эдиком в квартире и обсуждали, как могут развернуться события. И Эдик говорил, что он чист перед законом. Если его арестуют — это будет верх цинизма и беспомощности, потому что он ничего не нарушил ни в ходе предвыборной кампании, ни в жизни как таковой», — рассказывала Би-би-си Александра Зверева.

Суд над Эдуардом Бабарико уместился в несколько заседаний с 22 мая до 5 июля. Сторона обвинения там доказывала, что Бабарико-младший и еще один арестованный и осужденный кандидат в президенты Сергей Тихановский были связаны между собой через совместные проекты. Эдуард Бабарико говорил, что Тихановского он впервые увидел только в СИЗО.

Также в ходе суда был допрошен свидетель по имени Юрий, он рассказал, что с помощью одной из краудфандинговых платформ, созданных Эдуардом Бабарико, он собрал средства на оплату административного штрафа.

Эдуард Бабарико говорил, что не знает о том, что платформу использовали и для таких целей. Он заявил, что не признает себя виновным по всем пунктам обвинения.

Государственное обвинение просило для него десять лет лишения свободы.