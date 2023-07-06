Минский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы Эдуарда Бабарико. Задержанный в июне 2020 года сын экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико признан виновным в уклонении от уплаты налогов и «пособничестве массовым беспорядкам». Своей вины он не признал.
Эдуард Бабарико получил 8 лет. Его близкие считают, что это - месть за выдвинувшегося в президенты отца
Эдуарда Бабарико задержали вместе с его отцом, банкиром Виктором Бабарико 18 июня 2020 года. Оба среди первых вошли в список белорусских политзаключенных, где сейчас уже более 1,5 тыс. имен. Ни один из арестованных не просидел столько времени в СИЗО, ожидая приговора.
Сначала Эдуарду Бабарико инкриминировали налоговую статью и «легализацию денежных средств» По этому обвинению он находился под стражей 18 месяцев — по белорусским законам это максимальный срок ареста до суда. Далее обвиняемый должен быть отпущен.
Однако через 18 месяцев следствие предъявило ему обвинение еще по двум статьям — разжигание вражды и пособничество в организации массовых беспорядков. Так арест Эдуарда Бабарико был продлен еще на 18 месяцев.
Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы летом 2021 года. В апреле 2023-го стало известно, что его перевели из колонии в больницу — и с тех пор никаких новостей о состоянии его здоровья не было. Адвокаты планировали допросить Бабарико-старшего в рамках судебного процесса над сыном, суд отклонил это ходатайство.
До 2020 года Эдуард Бабарико занимался краудфандинговыми платформами. Одна из них, «Улей», как рассказывала Би-би-си девушка Бабарико Александра Зверева, собирала средства на издание и тиражирование на белорусском языке книг главной современной писательницы страны — нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич.
Еще один информационный проект, созданный при участии Эдуарда Бабарико — By COVID-19 — предназначался для помощи врачам и пациентам в ходе пандемии коронавируса.
«За день до его ареста мы сидели с Эдиком в квартире и обсуждали, как могут развернуться события. И Эдик говорил, что он чист перед законом. Если его арестуют — это будет верх цинизма и беспомощности, потому что он ничего не нарушил ни в ходе предвыборной кампании, ни в жизни как таковой», — рассказывала Би-би-си Александра Зверева.
Суд над Эдуардом Бабарико уместился в несколько заседаний с 22 мая до 5 июля. Сторона обвинения там доказывала, что Бабарико-младший и еще один арестованный и осужденный кандидат в президенты Сергей Тихановский были связаны между собой через совместные проекты. Эдуард Бабарико говорил, что Тихановского он впервые увидел только в СИЗО.
Также в ходе суда был допрошен свидетель по имени Юрий, он рассказал, что с помощью одной из краудфандинговых платформ, созданных Эдуардом Бабарико, он собрал средства на оплату административного штрафа.
Эдуард Бабарико говорил, что не знает о том, что платформу использовали и для таких целей. Он заявил, что не признает себя виновным по всем пунктам обвинения.
Государственное обвинение просило для него десять лет лишения свободы.
«Эдика посадили, потому что его отец осмелился выдвинуть свою кандидатуру. Лукашенко жестокий, мстительный — и это понятно уже давно <…> Да, это месть, это очень показательное наказание. Мне кажется, это самое больное наказание для родителей, когда за их поступки — надо заметить, в которых не было ничего плохого — отвечают их дети», — говорила живущая сейчас в Литве Александра Зверева.