Став президентом, Ринкевич получит высшие государственные награды

Согласно статье 51 закона о государственных наградах, при вступлении в должность президент приобретает право на высшую степень ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста за заслуги, а также на цепь ордена Трех звезд. Однако Ринкевич еще в 2004 году был награжден орденом Виестура высшей степени за особые заслуги перед Латвийским государством.

В соответствии с законом указанные награды будут вручены новому президенту в день вступления в должность 8 июля.

Как пояснила канцлер Орденского капитула Сармите Алерте, для того чтобы президент мог осуществлять наградную функцию, при вступлении в должность он сам приобретает право на высшую степень каждого ордена и цепь Ордена Трех Звезд. Это означает, что президент становится "главой ордена".