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Став президентом, Ринкевич получит высшие государственные награды

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste/LETA

Министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу при вступлении в должность президента Латвии будет вручен ряд высших наград государства, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Согласно статье 51 закона о государственных наградах, при вступлении в должность президент приобретает право на высшую степень ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста за заслуги, а также на цепь ордена Трех звезд. Однако Ринкевич еще в 2004 году был награжден орденом Виестура высшей степени за особые заслуги перед Латвийским государством.

В соответствии с законом указанные награды будут вручены новому президенту в день вступления в должность 8 июля.

Как пояснила канцлер Орденского капитула Сармите Алерте, для того чтобы президент мог осуществлять наградную функцию, при вступлении в должность он сам приобретает право на высшую степень каждого ордена и цепь Ордена Трех Звезд. Это означает, что президент становится "главой ордена".

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