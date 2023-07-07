Рики Мартин сообщил о разводе после шести лет брака

Рики Мартин и Джван Йосеф сообщили о расставании в соцсетях. Они пообещали продолжать дружно воспитывать своих детей, и расстаются на дружеской ноте. У них есть четырехлетняя дочь Люсия и трехлетний сын Ренн. А также 14-летние близнецы Маттео и Валентино, которые родились у Мартина до брака.

Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году.

Напомним, в июле 2022 года племянник Рики Мартина выдвинул против певца обвинение, заявив, что у них был роман. После его окончания Рики якобы не смог с этим смириться и стал его преследовать. После обвинений Санчеса певцу грозило до 50 лет тюрьмы. Артист в ответ подал встречный иск и потребовал у племянника 20 млн долларов компенсации за испорченную репутацию.

После дело было закрыто, но в сентябре племянник снова подал на Мартина в суд. Адвокат Рики Мартина прокомментировал изданию People новые обвинения и предположил, что племянник певца испугался ответного судебного иска.