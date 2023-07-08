Отит, или ухо пловца: как распознать ушную инфекцию и защитить уши во время купания?

Одним из распространенных недугов летнего сезона является наружное воспаление уха, или отит, также известный как ухо пловца. И не зря - хотя воспаление уха может возникнуть и под влиянием других факторов, отит чаще всего развивается после купания, когда в наружный слуховой проход попадает влага, способствуя тем самым размножению бактерий и грибков, что, в свою очередь, вызывает развитие воспаления.
Как распознать воспаление наружного уха и что делать, чтобы его избежать, рассказывает Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
"Во время купания в уши часто попадает значительное количество воды, песка или других мелких инородных тел, в результате чего возникает раздражение и образуется влажная среда в слуховом проходе - благоприятные условия для развития воспаления. Вода также разжижает ушную серу - естественную защиту уха от бактерий и грибков.
Природные водоемы и пруды часто загрязняются, в них содержится больше бактерий, чем, например, в бассейне, поэтому отит особенно актуален в летний сезон, когда мы активно наслаждаемся отдыхом у воды. Следует отметить, что хотя в большинстве случаев отит наблюдается после длительного купания, ему способствуют и другие факторы, такие как неправильная чистка ушей с помощью ватных палочек, царапины или другие повреждения слухового прохода, а также использование слухового аппарата или наушников - на их поверхности скапливаются бактерии, которые могут способствовать воспалению, а длительное использование приборов способствует раздражению ушей.
Точно так же различные другие заболевания, такие как экзема, псориаз, аллергии или опухоли, способствуют развитию отита. Осторожность нужно соблюдать и при приеме ванны и душа, когда вода может попасть в уши, и даже при использовании средств по уходу за волосами - лак или краска для волос содержат химические вещества, вызывающие раздражение при попадании в слуховой проход", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Боль, гной и опухоль: признаки ушной инфекции
Симптомы воспаления, вызванного отитом, или ухом пловца, могут быть разными - они зависят от степени развития инфекции и течения болезни. Если воспаление не лечить, оно прогрессирует и может привести к серьезным проблемам со здоровьем и слухом в долгосрочной перспективе. Об инфекции уха свидетельствуют боль в ухе, усиливающаяся при оттягивании уха за мочку, зуд, покалывание в ухе, покраснение и отек, а также ощущение заложенности уха, то есть ощущение его заполненности. По мере развития воспаления можно наблюдать выделения из наружного прохода уха, нарушения слуха, лихорадку и температуру, могут развиваться припухлости в шейных лимфатических узлах. Со временем боль в ушах усиливается, затрагивая также шею, лицо и виски.
Следует отметить, что инфекция не исчезнет сама по себе - важно вовремя диагностировать ее и применить соответствующую терапию. Если ушную инфекцию не лечить, можно столкнуться со значительной потерей слуха или хронической инфекцией, а воспаление может распространиться на глубокие ткани, основание черепа и другие части тела, включая головной мозг и нервную систему. Также не стоит пытаться лечить ухо самостоятельно или пользоваться народными методами. В этих случаях любимый лист герани пользы не приносит, но он может застрять в ухе или обжечь наружный проход.
Если симптомы воспаления уха наблюдаются более 24 часов, необходимо обратиться к врачу. Чтобы установить точную причину неприятных симптомов, специалист проведет необходимые анализы и назначит медикаментозное лечение. При лечении уха пловца чаще всего назначают ушные капли, содержащие антибиотики или стероиды, безрецептурные препараты для обезболивания и щадящий режим - нужно больше отдыхать и избегать попадания воды в слуховой проход.
Не допускайте попадания воды в уши и берегите их от раздражения!
"Основное условие для предотвращения воспаления ушей - не допускать скопления в них воды. Во время плавания, принятия душа или купания старайтесь избегать попадания воды в уши, например, используя затычки для ушей, шапочку для душа или шапочку для плавания.
Если в ухо попала вода, наружную часть уха следует тщательно высушить полотенцем. Также возможно вывести лишнюю воду, наклонив голову набок и потянув мочку уха в разные стороны. Ни в коем случае нельзя купаться в загрязненной воде - если вы не уверены, что вода чистая, от купания лучше отказаться. Следует усвоить, что за ушами нужно также ежедневно правильно ухаживать - нельзя тыкать в уши пальцами или ватными палочками, а слуховые аппараты и наушники нужно регулярно чистить. Заботясь о здоровье ушей, стоит пересмотреть меню и при необходимости использовать пищевые добавки. Цинк поможет защитить от вирусов и бактерий, здоровье слуха поддерживают магний и йод, а витамины А, Е и С помогут обеспечить необходимое количество антиоксидантов.
В свою очередь, при появлении симптомов ушной болезни нужно без промедления обращаться к специалисту", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
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