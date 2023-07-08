Отит, или ухо пловца: как распознать ушную инфекцию и защитить уши во время купания?

Боль, гной и опухоль: признаки ушной инфекции

Симптомы воспаления, вызванного отитом, или ухом пловца, могут быть разными - они зависят от степени развития инфекции и течения болезни. Если воспаление не лечить, оно прогрессирует и может привести к серьезным проблемам со здоровьем и слухом в долгосрочной перспективе. Об инфекции уха свидетельствуют боль в ухе, усиливающаяся при оттягивании уха за мочку, зуд, покалывание в ухе, покраснение и отек, а также ощущение заложенности уха, то есть ощущение его заполненности. По мере развития воспаления можно наблюдать выделения из наружного прохода уха, нарушения слуха, лихорадку и температуру, могут развиваться припухлости в шейных лимфатических узлах. Со временем боль в ушах усиливается, затрагивая также шею, лицо и виски.

Следует отметить, что инфекция не исчезнет сама по себе - важно вовремя диагностировать ее и применить соответствующую терапию. Если ушную инфекцию не лечить, можно столкнуться со значительной потерей слуха или хронической инфекцией, а воспаление может распространиться на глубокие ткани, основание черепа и другие части тела, включая головной мозг и нервную систему. Также не стоит пытаться лечить ухо самостоятельно или пользоваться народными методами. В этих случаях любимый лист герани пользы не приносит, но он может застрять в ухе или обжечь наружный проход.