Фото ⟩ Более 1000 званых гостей: смотрите, кто пришел на инаугурацию Ринкевича

В субботу, 8 июля, на мероприятие, посвященное инаугурации президента Латвии Эдгара Ринкевича, в Рижский замок прибыло несколько сотен представителей различных отраслей.
Прием в честь инаугурации Ринкевича могли посетить 1400 человек, судя по ранее объявленным техническим спецификациям закупки общей стоимостью в 50 000 евро, ранее объявленной канцелярией президента.
В ходе закупки искали поставщика услуг, который должен был обеспечить стаканы, сервировку закусок, фарфоровую и стеклянную посуду, салфетки и скатерти, декоративное оформление столов и помещений.
На приеме в честь инаугурации предлагались вегетарианские, рыбные и мясные закуски, мини-пирожные и мини-корзиночки, белое вино, красное вино и сок.
Напомним, сегодня, 8 июля, Эдгар Ринкевич официально вступил в должность президента Латвии.
Галерея: Инаугурация президента Латвии Эдгара Ринкевича
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