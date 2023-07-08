Фото ⟩ Более 1000 званых гостей: смотрите, кто пришел на инаугурацию Ринкевича

Прием в честь инаугурации Ринкевича могли посетить 1400 человек, судя по ранее объявленным техническим спецификациям закупки общей стоимостью в 50 000 евро, ранее объявленной канцелярией президента.

Экс-президент Латвии Эгил Левитс Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

На заднем плане в серебристом платье - председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Главный редактор агентства LETA Петерис Зирнис Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Депутат Сейма от партии "Новое Единство" Андрей Юдин Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Депутат Сейма от партии "Объединенный список" Игорь Раев Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Внефракционный депутат Сейма Олег Буров Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Депутат Рижской думы от партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В ходе закупки искали поставщика услуг, который должен был обеспечить стаканы, сервировку закусок, фарфоровую и стеклянную посуду, салфетки и скатерти, декоративное оформление столов и помещений.

На приеме в честь инаугурации предлагались вегетарианские, рыбные и мясные закуски, мини-пирожные и мини-корзиночки, белое вино, красное вино и сок.

Напомним, сегодня, 8 июля, Эдгар Ринкевич официально вступил в должность президента Латвии.

Галерея: Инаугурация президента Латвии Эдгара Ринкевича

Галерея: Президент Латвии Эдгар Ринкевич возлагает цветы у памятника Свободы

Галерея: Эдгар Ринкевич получает высшие государственные награды, полученные им в соответствии с законом о государственных наградах

Галерея: Эгил Левитс символически передал ключи от Рижского замка новому президенту Латвии Эдгару Ринкевичу