Украина признала причастность к подрыву Крымского моста

Перечисляя основные события войны России против Украины, она указала в своем посте, в частности: "500 дней широкомасштабной войны! 462 дня как мы освободили Киевскую область и север Украины (…) 451 день как мы отправили крейсер "Москва" на дно (…) 273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику".

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года, в 6 часов утра, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура. При этом загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края. Обрушилось два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. В России по результатам случившегося было возбуждено дело о теракте.

Украинские власти до сих пор отрицали свою причастность ко взрыву на Крымском мосту. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что инцидент стал результатом конфликта между российскими военными и спецслужбами. "Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", - подчеркнул глава украинского государства в разговоре с журналистами канадского телеканала CTV в октябре 2022 года.