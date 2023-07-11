В Вильнюсе начинается саммит НАТО

Ожидается, что в саммите, который продлится до среды, примут участие делегации 48 стран, в составе которых будет 2400 членов, в том числе 40 руководителей государств. Ждут в Литве и президента Украины Владимира Зеленского.

Литва мероприятие такого масштаба принимает впервые.

Выражая поддержку вступлению Украины в НАТО, в Вильнюсе на общественном транспорте, на фонарных столбах и на жилых домах повсюду развеваются сине-желтые государственные флаги Украины. В свою очередь Вильнюсская телебашня подсвечена в специальной цветовой гамме, посвященной саммита. Украшена в честь этого события и магистраль, связывающая столицу со вторым по величине городом Литвы Каунасом.

Столица Литвы потратила на подготовку к саммиту примерно 10 миллионов евро. В том числе на нескольких улицах поменяли асфальтное покрытие, уложили новые тротуары и внесли другие улучшения в инфраструктуру.

Правительство ранее сообщило, что общие расходы Литвы на проведение саммита НАТО составят примерно 38 миллионов евро.

Во время саммита в Вильнюсе действуют ограничения движения, и большая часть старого города будет доступна только для пешеходов.

С 12:00 вторник до 16:00 среды аэропорт Вильнюса закрыт для всех коммерческих полетов, не связанных с саммитом НАТО.

Кариньш примет участие в Вильнюсском саммите НАТО

Сегодня и завтра, 12 июля, премьер-министр Кришьянис Кариньш будет участвовать в Вильнюсском саммите НАТО, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Во время саммита Кариньш вместе с лидерами Литвы и Эстонии встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, у премьера запланирован ряд двусторонних встреч, а также выступление на общественном форуме НАТО.

На саммите премьер-министра будут сопровождать министр обороны Инара Мурниеце, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрис Пелшс.