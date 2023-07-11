В Вильнюсе начинается саммит НАТО

Во вторник, 11 июля, в столице Литвы Вильнюсе начинается саммит НАТО, на котором главное внимание будет уделено реакции альянса на начатую Россией войну против Украины и желанию страны стать государством-членом НАТО, сообщает агентство LETA.
Вильнюсский саммит станет важной вехой в оценке реализации решений Мадридского саммита 2022 года. В столице Литвы планируется принять решения о дальнейших шагах по укреплению политики сдерживания и обороноспособности альянса, в том числе на восточном фланге. Ожидается, что в Вильнюсе будут одобрены новые оборонные планы НАТО и приняты решения о необходимости увеличения расходов членов альянса на оборону.
Одним из важных вопросов саммита станет долгосрочное укрепление политических отношений НАТО с Украиной, а также усиление ее практической поддержки. Главы государств и правительств стран НАТО планируют обсудить путь Украины к членству в альянсе.
Страны Центральной и Восточной Европы поддерживают требование Киева о том, чтобы Украина получила в Вильнюсе четкий сигнал о том, что она станет членом альянса после окончания войны.
Однако такие державы как США и Германия не хотят идти дальше данного в 2008 году обещания, что Украина вступит в НАТО в некий абстрактный момент в будущем, не назвав при этом конкретных сроков процесса присоединения.
В повестку дня также включены вопросы утверждения новых региональных планов обороны и присоединения Швеции к Альянсу.
Ожидается, что в саммите, который продлится до среды, примут участие делегации 48 стран, в составе которых будет 2400 членов, в том числе 40 руководителей государств. Ждут в Литве и президента Украины Владимира Зеленского.
Литва мероприятие такого масштаба принимает впервые.
Выражая поддержку вступлению Украины в НАТО, в Вильнюсе на общественном транспорте, на фонарных столбах и на жилых домах повсюду развеваются сине-желтые государственные флаги Украины. В свою очередь Вильнюсская телебашня подсвечена в специальной цветовой гамме, посвященной саммита. Украшена в честь этого события и магистраль, связывающая столицу со вторым по величине городом Литвы Каунасом.
Столица Литвы потратила на подготовку к саммиту примерно 10 миллионов евро. В том числе на нескольких улицах поменяли асфальтное покрытие, уложили новые тротуары и внесли другие улучшения в инфраструктуру.
Правительство ранее сообщило, что общие расходы Литвы на проведение саммита НАТО составят примерно 38 миллионов евро.
Во время саммита в Вильнюсе действуют ограничения движения, и большая часть старого города будет доступна только для пешеходов.
С 12:00 вторник до 16:00 среды аэропорт Вильнюса закрыт для всех коммерческих полетов, не связанных с саммитом НАТО.
Кариньш примет участие в Вильнюсском саммите НАТО
Сегодня и завтра, 12 июля, премьер-министр Кришьянис Кариньш будет участвовать в Вильнюсском саммите НАТО, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Во время саммита Кариньш вместе с лидерами Литвы и Эстонии встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, у премьера запланирован ряд двусторонних встреч, а также выступление на общественном форуме НАТО.
На саммите премьер-министра будут сопровождать министр обороны Инара Мурниеце, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрис Пелшс.
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