Столтенберг: Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

Вечером в понедельник, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать на ратификацию в парламент протокол о приеме Швеции в НАТО, пишет Русская служба BBC.
Договоренность была достигнута на трехсторонней встречи между Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию", - говорится в заявлении Столтенберга.
Напомним, что Эрдоган в течение года блокировал вступление Швеции в НАТО, а в понедельник, 10 июля, неожиданно заявил, что не даст на него добро, пока Евросоюз не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.
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