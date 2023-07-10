Столтенберг: Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

Договоренность была достигнута на трехсторонней встречи между Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию", - говорится в заявлении Столтенберга.

Напомним, что Эрдоган в течение года блокировал вступление Швеции в НАТО, а в понедельник, 10 июля, неожиданно заявил, что не даст на него добро, пока Евросоюз не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.