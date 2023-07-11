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В Риге ночью ликвидирован пожар повышенной опасности

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Una Kupruka / LETA

Минувшей ночью в Риге потушен пожар повышенной опасности, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD поступил вызов на улицу Велконю в Риге, где загорелись гараж, второй этаж и крыша двухэтажной пристройки, а также дрова на площади 170 квадратных метров. Эвакуирован один человек.

В понедельник также поступил вызов на улицу Прушу в Риге, где на пятом этаже заброшенной пятиэтажки горел мусор площадью 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали одного человека.

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