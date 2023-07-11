Хамиль из "Касты" сообщил, что пережил остановку сердца; медикам удалось спасти его

Это произошло в Португалии, где в настоящее время артист проживает.

По словам артиста, ему было проведено срочное аортокоронарное шунтирование, что помогло спасти его жизнь, пишет "Медуза". Хамиль поблагодарил за экстренную помощь и лечение медиков госпиталей Sao Joao и Santo António.

"Спасибо, пляжному спасателю и врачу Ana Vilan, кто смог оказать мне помощь. (...) Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент, я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипешуйте! Все будет ништяк!" - пишет Хамиль.

Хамиль - участник группы "Каста" с 1999 года. Напомним, 24 февраля 2022 года "Каста" высказалась против российской агрессии, а в августе группа попала в "список запрещенных артистов". Теперь коллектив покинул Россию. Артисты проживают далеко за пределами своей родины, но собираются вместе, чтобы дать аншлаговые концерты везде, где их готовы услышать.