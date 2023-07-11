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Президент Чехии: "Окно воможностей" для Украины закроется до конца года

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел Фото: FILIP SINGER/EPA

"Окно возможностей" Украины для того, чтобы добиться успехов на фронте "более или менее закроется к концу этого года" из-за предстоящих выборов в США и других странах, заявил президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО.

"Все, чего Украина добьется к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", - цитирует Павела New York Times.

По его словам, к следующему году "мы также увидим очередное снижение готовности к массовой поддержке Украины большим количеством оружия".

До прихода в политику Павел был высокопоставленным генералом НАТО. The New York Times указывает, что его заявления противоречат заявлениям, высказанным другими лидерами на саммите. Они настаивают на том, что поддержка Украине будет оказываться столько, сколько это необходимо.

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