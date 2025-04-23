Видео В Елгаве возле жилого дома загорелись мусорные контейнеры: нанесен ущерб на тысячи евро

Как сообщают очевидцы, пламя из контейнеров поднималось на высоту нескольких этажей. Вызванные спасатели оперативно прибыли на место.

"Я выглянула в окно и спросила у соседки, что случилось. Она сказала, что пожар. Я взяла свою кошку и эвакуировалась. Пожарные приехали так быстро!", - рассказывает Анжелика, жительница первого этажа дома на Локу магистрале, 19.

Жители дома уверены, что возгорание не могло возникнуть случайно.

"Сам загореться не мог. Мы думаем, что кто-то либо бросил что-то, либо поджег его. Не было ни солнца, ничего, что могло бы загореться", - говорят они.

Жители также сетуют, что будет сложно оплатить ремонт: в доме проживает много пенсионеров, накоплений нет.

Член правления управляющей компании Jelgavas Nekustamā Īpašuma Pārvalde Сигнис Ринс заверил, что все повреждения будут исправлены.

"Мы обследовали ту собственность. Повреждения нанесены и в районе лестницы, и двери. Мы все поменяем, но надо понимать, что это общее имущество, и дому придется за это заплатить. Если нет накоплений, то будет принято решение о средствах на оплату. Они смогут выбрать, добавить ли этот платеж к следующему счету или растянуть его на более длительный период".

Что касается поиска виновника инцидента, с которого теоретически можно было бы взыскать ущерб, в полиции сообщили, что уголовное дело уже возбуждено. Пока неизвестно, удалось ли установить личность преступника.

Видео: Сюжет программы Degpunktā