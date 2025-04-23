Мирный план США по войне в Украине содержит семь пунктов, включая официальное признание аннексии Крыма Россией, отказ Киева от вступления в НАТО и полную отмену санкций США в отношении России, сообщила в среду, 23 апреля, британская газета Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, первые три пункта мирного плана США включают в себя немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и Россией и отказ Украины от присоединения к НАТО с сохранением возможности вступления в Евросоюз.
Четвертый и пятый пункты касаются территориального вопроса - США де-юре признают аннексию Крыма Россией, но противоборствующие стороны замораживают линию фронта.
Документ не предусматривает официального признания других оккупированных районов Украины российской территорией, однако, по данным Daily Telegraph, он предусматривает фактическое признание Вашингтоном контроля над ними.
Часть украинской территории в Херсоне должна быть возвращена под контроль Киева, а Запорожская атомная электростанция - под контроль США.
Шестой пункт требует от США и Украины подписания соглашения о совместной добыче полезных ископаемых.
Пункт 7 гласит, что США и Россия могут налаживать новые экономические связи, американские санкции полностью снимаются, между Москвой и Вашингтоном будет запущено энергетическое сотрудничество.
План не содержит четких гарантий безопасности Киева со стороны США.
По мнению газеты, Киеву будет трудно принять предложения США, поскольку они предполагают территориальные потери без гарантий безопасности.
"Официальные лица в Киеве заявили, что сомневаются в перспективах достижения мирного соглашения", - говорится в публикации.
Источники газеты в британском МИД не ожидают, что переговоры между западными и украинскими делегатами в Лондоне в среду приведут к какому-либо соглашению. По словам источников, эта встреча - возможность для Украины представить свое видение мирного соглашения.
Между тем ранее в среду стало известно, что главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на этот день встречу в Лондоне по вопросу прекращения российско-украинской войны. Переговоры пройдут, но на более низком уровне, сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании. При этом в Лондоне находится и глава МИД Украины Андрей Сибига. Как сообщает BBC, он вместе с министром обороны Рустемом Умеровым проводит сейчас переговоры с британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили.
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