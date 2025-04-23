Источники газеты в британском МИД не ожидают, что переговоры между западными и украинскими делегатами в Лондоне в среду приведут к какому-либо соглашению. По словам источников, эта встреча - возможность для Украины представить свое видение мирного соглашения.

Между тем ранее в среду стало известно, что главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на этот день встречу в Лондоне по вопросу прекращения российско-украинской войны. Переговоры пройдут, но на более низком уровне, сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании. При этом в Лондоне находится и глава МИД Украины Андрей Сибига. Как сообщает BBC, он вместе с министром обороны Рустемом Умеровым проводит сейчас переговоры с британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили.