Администрация Трампа считает, что Госдепартамент слишком много занимается демократией

Назвав внешнеполитическое ведомство «раздутым, забюрократизированным» и «приверженным радикальной политической идеологии», Рубио заявил, что деятельность, «не соответствующая основным национальным интересам Америки», попадет под сокращения.

В частности, уточнил госсекретарь, будет расформирован отдел, занимающийся мониторингом нарушений прав человека в зарубежных странах, военных преступлений и геноцида.

Рубио назвал этот отдел «платформой левых активистов для ведения вендетт» против консервативных лидеров. Он привел примеры Польши, Венгрии и Бразилии; в Польше и Бразилии идеологически близкие к Трампу лидеры в последние годы потеряли власть.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила: «Перед нами стоят огромные вызовы по всему миру, чтобы реализовать внешнюю политику президента Трампа по принципу „Америка прежде всего". Мы должны сделать Государственный департамент снова великим. В своей нынешней форме департамент раздут, бюрократичен и неспособен выполнять свою насущную дипломатическую миссию в этой новой эре соперничества великих держав».

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