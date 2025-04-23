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Комментирует Лусис Как улучшить транспортную инфраструктуру Риги: бесплатные советы политикам

Перевод: rus.tvnet.lv
Автомобили в Риге.
Автомобили в Риге. Фото: shutterstock.com

В последние годы, когда разговор заходил о дорожном движении в латвийской столице, основное внимание уделялось "усмирению" автомобильного потока, безопасности пешеходов и комфорту велосипедистов. Однако Эдвард Ратниекс, вице-мэр Риги и кандидат в мэры от Национального объединения на следующих муниципальных выборах, в своей предвыборной кампании выступил с иным подходом.

"Я поручил исполнительному директору Риги изучить возможность введения бесплатной парковки в центре города на срок до 1 часа. Это жизненно необходимо для поддержки наших предприятий общественного питания, мелких торговцев и поставщиков услуг. Рига должна быть городом, где для бизнеса есть место, а у горожан - желание возвращаться", - написал он в социальных сетях.

С одной стороны, идея кажется вполне понятной. Но, с другой стороны, реальность такова, что найти свободное место для парковки автомобиля в центре города - уже довольно сложная задача. Реализация идеи Ратниекса означает, что в центре города будет гораздо больше машин и все они будут просто кружить в поисках своего бесплатного часа.

Предвыборный период - это время делать непродуманные заявления. Так было, так есть и так будет. Хотя я не выдвигаюсь на местных выборах, я тоже хочу предложить ряд идей, которые улучшат жизнь не только центра города, но и рижан в целом. Разрешаю политикам использовать их бесплатно.

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