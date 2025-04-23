Комментирует Лусис Как улучшить транспортную инфраструктуру Риги: бесплатные советы политикам

"Я поручил исполнительному директору Риги изучить возможность введения бесплатной парковки в центре города на срок до 1 часа. Это жизненно необходимо для поддержки наших предприятий общественного питания, мелких торговцев и поставщиков услуг. Рига должна быть городом, где для бизнеса есть место, а у горожан - желание возвращаться", - написал он в социальных сетях.

С одной стороны, идея кажется вполне понятной. Но, с другой стороны, реальность такова, что найти свободное место для парковки автомобиля в центре города - уже довольно сложная задача. Реализация идеи Ратниекса означает, что в центре города будет гораздо больше машин и все они будут просто кружить в поисках своего бесплатного часа.