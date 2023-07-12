В Валмиере автобусу пришлось резко тормозить из-за велосипедиста: два человека попали в больницу

Во вторник, 11 июля, в 13:16 в Валмиере, на улице Ригас, в автобусе упали пассажиры. Пострадали две женщины, они были доставлены в медучреждение. Полиция получила информацию от медицинского учреждения.

Как рассказала представитель предприятия VTU Valmiera Зане Булмейстаре, вчера водителю автобуса пришлось резко тормозить, чтобы избежать столкновения, когда перед автобусом внезапно выехал велосипедист.

Булмейстаре указала, что пассажирам, чтобы избежать падений в результате резкого торможения, и чтобы не запутаться, на какой остановке остановиться, VTU Valmiera предлагает пользоваться кнопкой "стоп" на городских автобусах.

Когда пассажир нажимает кнопку "стоп", водитель автобуса получает информацию, что пассажир хочет выйти. Таким образом человек может дождаться остановки автобуса сидя.

В свою очередь кнопка "стоп" синего цвета - для родителей с детской коляской и людей в инвалидных колясках. Если нажать ее, то водить получает информацию на водительской панели и знает, что на остановку нужно подъезжать так, чтобы в случае необходимости было удобно опустить специальную платформу.