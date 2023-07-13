Участница из Даугавпилса стала победительницей конкурса красоты во Вьетнаме

Ранее сообщалось, что в конкурсе победила представительница Вьетнама Нгуен Тхи Тхао (Nguyen Thi Thao). Однако несколько дней назад организаторы сообщили, что отзывают ее титул. Решение было принято в связи с тем, что девушка "не выполнила свои обязанности и миссии с момента победы до настоящего времени, кроме того, она неуважительно относится к организации MBG".