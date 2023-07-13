Участница из Даугавпилса стала победительницей конкурса красоты во Вьетнаме

Представительница Латвии на Miss Business Global 2023 Алиса Мишковская, занявшая ранее в конкурсе второе место, то есть получившая титул первой вице-мисс, в итоге все же стала победительницей. Об этом сообщается на Instagram-странице самой девушки.
"Сегодня [12 июля] по вьетнамскому телевидению было официально объявлено о решении MBG передать титул Miss Business Global 2023 первой вице-мисс Алисе Мишковской.
В ближайшее время планируется провести новую церемонию награждения", - гласит запись в Instagram.
Ранее сообщалось, что в конкурсе победила представительница Вьетнама Нгуен Тхи Тхао (Nguyen Thi Thao). Однако несколько дней назад организаторы сообщили, что отзывают ее титул. Решение было принято в связи с тем, что девушка "не выполнила свои обязанности и миссии с момента победы до настоящего времени, кроме того, она неуважительно относится к организации MBG".
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