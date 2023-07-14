Раймонд Паулс вновь шутит: "Не верю я в эти прощания, сколько Пугачева прощалась"

13 июля в преддверии фестиваля оперная дива Инесса Галанте и ее дочь Диана организовали в отеле Aston вечер встречи с друзьями и особенными для них людьми.
В 2023 году фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" пройдет в последний раз. Этому грандиозному международному проекту исполнилось 17 лет. Но Инесса и Диана Галанте подчеркивают, что вместо него будет что-то новое.
Вечер вел шоумен и актер Андрис Булис, а среди гостей были Раймонд Паулс, Валтерс Пуце (Dagamba), контр-тенор Сергей Егерс, медиа-эксперт Гунта Лидака, модель и телеведущая Майя Силова, солисты Латвийской национальной оперы и балеты (ЛНОБ) Артем Сафронов и Инна Клочко, стилист Жанна Дубска и многие другие.
На вечере Инесса Галанте вспоминала особые моменты, связанные с кем-то из гостей. Первым, о ком заговорили, был Маэстро.
Раймонд Паулс стоял вместе с Инессой Галанте у истоков фестиваля Summertime. Он был надежным музыкальным партнером певицы и неоднократно в тандеме с ней исполнял неофициальный гимн фестиваля - "Сестра Керри".
"Не верю я в эти прощания музыканта, невозможно сосчитать сколько раз Пугачева прощалась", - пошутил Маэстро относительно новости о том, что фестиваль проходит в последний раз и Инесса Галанте прощается.
Оперная дива и ее дочь добавили, что Фонд Инессы Галанте продолжит свою работу. Неизменно будут проходить конкурс талантов и рождественские концерты в Домском соборе. Это все остается, но вместо фестиваля будет нечто другое. Что именно - пока секрет! Но для всех зрителей есть сюрприз - покупая два билета на фестиваль, третий идет в подарок.
Напомним, этим летом программа фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает в себя шесть концертов.
10 августа на концерте в честь открытия выступят латвийские пианисты-виртуозы Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус.
11 августа зажигательную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel.
12 августа слушателей соберет вечер Инессы Галанте Viva amore!, на котором вместе с дивой на сцену выйдут солист Метрополитен-опера и миланского Ла Скала украинский бас Александр Цимбалюк, солист Латвийской национальной оперы и балета Артем Сафронов, за фортепиано сядет Грета Эрхартер–Саргсян (Австрия), а также выступят молодые артисты.
Вечером 12 августа - концерт многократного участника фестиваля в Сан-Ремо, итальянской звезды "Евровидения" Рафаэля Гвалаци.
13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров.
Завершится фестиваль вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
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