Раймонд Паулс вновь шутит: "Не верю я в эти прощания, сколько Пугачева прощалась"

Оперная дива и ее дочь добавили, что Фонд Инессы Галанте продолжит свою работу. Неизменно будут проходить конкурс талантов и рождественские концерты в Домском соборе. Это все остается, но вместо фестиваля будет нечто другое. Что именно - пока секрет! Но для всех зрителей есть сюрприз - покупая два билета на фестиваль, третий идет в подарок.

Напомним, этим летом программа фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает в себя шесть концертов.

10 августа на концерте в честь открытия выступят латвийские пианисты-виртуозы Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус.

11 августа зажигательную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel.

12 августа слушателей соберет вечер Инессы Галанте Viva amore!, на котором вместе с дивой на сцену выйдут солист Метрополитен-опера и миланского Ла Скала украинский бас Александр Цимбалюк, солист Латвийской национальной оперы и балета Артем Сафронов, за фортепиано сядет Грета Эрхартер–Саргсян (Австрия), а также выступят молодые артисты.

Вечером 12 августа - концерт многократного участника фестиваля в Сан-Ремо, итальянской звезды "Евровидения" Рафаэля Гвалаци.

13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров.

Завершится фестиваль вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.

Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.