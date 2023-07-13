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Видео ⟩ Певица МакSим призналась, что лечится от алкоголизма

rus.tvnet.lv
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Певица МакSим.
Певица МакSим. Фото: Инстаграм

Российская певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) призналась, что уже длительное время проходит лечение от алкогольной зависимости в клинике. Об этом артистка рассказала в обращении к своим поклонникам в Instagram.

По словам певицы, она слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелого случая коронавирусной инфекции, который она перенесла в 2021 году. Как сообщалось, тогда МакSим провела в реанимации на ИВЛ полтора месяца.

Певица рассказала поклонникам, что запланировала "немыслимое количество" концертов. Некоторые из них, в частности намеченный на март 2023 года в Сочи, были сорваны, а на выступлениях Максимова выглядела нетрезвой.

"Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи. Перед выходом я была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем - срывом концерта", - рассказала артистка.

"Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, она приводит к большим потерям в конечном итоге. И я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Это не моя жизнь, не моя история, не моя игра.

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