Видео ⟩ Певица МакSим призналась, что лечится от алкоголизма

По словам певицы, она слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелого случая коронавирусной инфекции, который она перенесла в 2021 году. Как сообщалось, тогда МакSим провела в реанимации на ИВЛ полтора месяца.

Певица рассказала поклонникам, что запланировала "немыслимое количество" концертов. Некоторые из них, в частности намеченный на март 2023 года в Сочи, были сорваны, а на выступлениях Максимова выглядела нетрезвой.

"Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи. Перед выходом я была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем - срывом концерта", - рассказала артистка.

"Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, она приводит к большим потерям в конечном итоге. И я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Это не моя жизнь, не моя история, не моя игра.