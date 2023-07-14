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Местный блогер разочарована туфлями, которые купила за 650 евро

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Агния Григуле
Агния Григуле Фото: LETA

Инфлюенсер Агния Григуле на модный показ Рейниса Круминьша Backdoor Market пришла в туфлях стоимостью 650 евро, но не стала скрывать, что они ей не особо нравятся.

Григуле в беседе с изданием Kas Jauns рассказала, что выбрала обувь из коллекции Loewe весна-лето 2023 Ready to Wear, которая стоила 650 евро. Правда, она ее не устраивает.

"Мое разочарование заключается в том, что по сравнению с эффектным дизайном удобства в этой обуви - полный ноль", - говорит Григуле, отмечая, что обувь тяжелая и натирает ноги.

"В этих туфлях можно постоять, выйти и сделать несколько шагов до входной двери, посидеть в ресторане, но ходить в них нельзя! Я бы даже сказал - это невозможно", - говорит Григуле.

Больше читайте в номере журнала Kas Jauns от 11 июля!

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