Местный блогер разочарована туфлями, которые купила за 650 евро

Григуле в беседе с изданием Kas Jauns рассказала, что выбрала обувь из коллекции Loewe весна-лето 2023 Ready to Wear, которая стоила 650 евро. Правда, она ее не устраивает.

"Мое разочарование заключается в том, что по сравнению с эффектным дизайном удобства в этой обуви - полный ноль", - говорит Григуле, отмечая, что обувь тяжелая и натирает ноги.

"В этих туфлях можно постоять, выйти и сделать несколько шагов до входной двери, посидеть в ресторане, но ходить в них нельзя! Я бы даже сказал - это невозможно", - говорит Григуле.

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