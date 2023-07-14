В Лиепае пройдет масштабная вечеринка в честь самого крупного пляжного фестиваля Балтии

В субботний вечер с 22:00 DJ Toms Grēviņš позаботится о танцевальной атмосфере до самого утра, а также у вас будет возможность встретиться с легендарным талисманом пляжного фестиваля. Чтобы освежиться, будут доступны специальные коктейли Summer Sound, созданные в сотрудничестве с одним из лучших барменов мира Андрисом Райзенбергсом. Купив коктейль, вы сможете получить скидку 10 евро на двухдневный входной билет на фестиваль.

​В течение вечера всех присутствующих приглашают принять участие в благотворительном розыгрыше и выиграть один из призов, предоставленных как организаторами фестиваля Summer Sound, так и Cukurfabrik' и друзьями из Chilli Pizza. Пожертвования пойдут в ассоциацию Music Saves UA для оказания экстренной гуманитарной помощи наиболее нуждающимся в ней жителям Украины.

И в этом году вход на мероприятие будет бесплатным и с 18 лет.

Крупнейший летний пляжный фестиваль в Балтии Summer Sound в этом году пройдет уже в 11-й раз 4 и 5 августа и, как обычно, предложит обширную программу для любителей летних приключений.

На фестивале Summer Sound на сцену выйдут DJ и продюсерское объединение Meduza из Италии, короли электронной танцевальной музыки, диджеи и продюсеры Felix Jaehn и Alle Farben из Германии. Самый громкий отечественный хип-хоп-музыкант Gustavo также вернется. Кроме того, в фестивале примут участие легендарная эстонская инди-рок-группа Ewert And The Two Dragons, украинская сенсация Kalush Orchestra и целое созвездие звезд отечественной эстрады: Skyforger, Singapore Satin, Ozols, Zelgis, Būū, Rolands Če, Labvēlīgais Tips, Sudden Lights, Pienvedēja Piedzīvojumi, Dzelzs Vilks, Prusax, Wiesulis, Mauku Sencis, Grandmasters Neons, Pirmais Kurss, Gapoljeri, Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, Nikotīņi, Indygo, Finķis & Pragaii, Zari.

Также выступят эстонская сенсация NOËP, объединения Leon Samov, Planeta Polar, Shishi и Lucid Kidd из Литвы, болгарский альтернативный инди-поп-рок-дуэт IVA, шведские группы Girl Scout и The Boo Boo Bama Orchestra и др.

Посмотреть полную программу фестиваля и другие новости можно на сайте фестиваля.