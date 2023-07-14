Бронемашины, наполненные взрывчаткой. СМИ рассказали о тактике кадыровцев в Украине

Как Минобороны Великобритании указало в Twitter, в июне были зафиксированы случаи, когда российские солдаты использовали старые бронемашины, наполненные несколькими тоннами взрывчатки. Предполагаются, что водители трогаются на машине и выпрыгивают до того, как она взорвется.