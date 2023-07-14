Бронемашины, наполненные взрывчаткой. СМИ рассказали о тактике кадыровцев в Украине

Боевики лидера Чечни Рамзана Кадырова в Украине используют в районе Марьинки используют самодельные взрывные устройства - такую же тактику, которая использовалась во время чеченской войны, сообщает украинское издание "Униан".
Как Минобороны Великобритании указало в Twitter, в июне были зафиксированы случаи, когда российские солдаты использовали старые бронемашины, наполненные несколькими тоннами взрывчатки. Предполагаются, что водители трогаются на машине и выпрыгивают до того, как она взорвется.
Такую тактику используют и кадыровцы.
Минобороны Великобритании отмечает, что большая часть этих автомобилей взрывается еще до достижения цели.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!