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Бронемашины, наполненные взрывчаткой. СМИ рассказали о тактике кадыровцев в Украине

rus.tvnet.lv
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров Фото: EP/Scanpix

Боевики лидера Чечни Рамзана Кадырова в Украине используют в районе Марьинки используют самодельные взрывные устройства - такую же тактику, которая использовалась во время чеченской войны, сообщает украинское издание "Униан".

Как Минобороны Великобритании указало в Twitter, в июне были зафиксированы случаи, когда российские солдаты использовали старые бронемашины, наполненные несколькими тоннами взрывчатки. Предполагаются, что водители трогаются на машине и выпрыгивают до того, как она взорвется.

Такую тактику используют и кадыровцы.

Минобороны Великобритании отмечает, что большая часть этих автомобилей взрывается еще до достижения цели.

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