Активист Юрий Алексеев обжаловал тюремный срок

Судья Судебной коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Ингуна Амолиня ранее сообщила, что при рассмотрении этого уголовного дела суд из-за отсутствия доказательств решил оправдать Алексеева в части обвинения за неразрешенное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.

В остальной части обвинения Алексеев был признан виновным, ему было присуждено окончательное наказание на один месяц меньше, чем судом первой инстанции. Наказание назначено без дополнительного наказания в связи с благоприятными для обвиняемого изменениями в Уголовном законе, которые в настоящее время более не предусматривают надзор пробации в качестве дополнительного наказания за соответствующее преступное деяние.

Дело рассматривалось на закрытом заседании суда.

Алексеев в публичных отчетах Службы государственной безопасности (VDD) упомянут как прокремлический или российский активист политики соотечественников.

Ранее сообщалось, что Алексеев упоминается в публичных сводках Службы государственной безопасности (VDD) как прокремлевский или пророссийский политический активист.

Уголовный процесс был начат 17 октября 2018 года, а 23 ноября были задержаны три человека, кроме того, VDD провела обыск на объектах, связанных с задержанными.

По другому делу Пардаугавский суд города Риги приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы, а также к пробационному надзору сроком в один год за разжигание ненависти, хранение запрещенных боеприпасов к огнестрельному оружию, а также распространение детской порнографии. Рассмотрев апелляционную жалобу, Рижский окружной суд постановил приговорить Алексеева к одному году и одному месяцу лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован в Верховном суде.