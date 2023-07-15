"Это наша проблема": Залужный признал, что Украина наносит удары по территории России

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Это наша проблема и это нам решать, как убить этого врага", - сказал Залужный.

Он уточнил, что для этих целей украинцы используют созданное ими самими оружие.

Если партнеры боятся применять свое оружие, Украина "будет убивать своим, но ровно столько, сколько необходимо", подчеркнул генерал.

"Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать - меня никто не остановит", - сказал Залужный в интервью Washington Post.