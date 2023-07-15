Изменения в программе Positivus: хэдлайнер начнет выступление раньше

"Чтобы отыграть более длинный сет, Сэм Смит (SAM SMITH) сегодня вечером начнет свой концерт на 15 минут раньше - в 23:15", - сообщают организаторы Positivus.

Галерея: Отчет с первого дня фестиваля Positivus 2023

Как сообщалось, сегодня на Луцавсале пройдет второй день фестиваля Positivus, где на LMT Stage выйдет британский солист и автор песен Сэм Смит.

Хэдлайнер фестиваля приехал на фестиваль с командой из 53 человек - музыкантов, певцов, танцоров.

Также на LMT Stage в субботу запланированы выступления Gustavo, alt-J, а на Lāčplēsis Stage - Martas asinis, Wiesulis, Anna B Savage, Sleaford Mods и Little Big.

На Evolution Stage запланированы выступления Perestroika, Vultura, Hunn, I Mean Love, Zelģis, Fiņķis и Mauku sencis & Grandmaster Neons.

В зоне Jim Beam Silten Disco будут играть DJ Reinis Kārlis Rutkis, DJ Inga Zeile, DJ Artūrs Pudāns, DJ Rojs Rodžers, DJ Kārlis Zariņš,DJ Rudd и DJ Aspirīns. В заключительный день мероприятия гостей фестиваля будут развлекать стендап-комики Comedy Latvia.

Территория фестиваля Positivus открыта для посетителей с 12:00 до 03:00.