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Путин передал государству акции, принадлежащие Carlsberg и Danone

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Danone закрывает еще два своих молокозавода в России.
Danone закрывает еще два своих молокозавода в России. Фото: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций российских компаний, принадлежащих датскому производителю пива Carlsberg и французскому производителю продуктов питания Danone, в управление России.

В указе говорится, что акции принадлежащего Carlsberg петербургского производителя пива "Балтика" и российской "дочки" Danone "Данон Россия" временно переданы в управление федеральному агентству по управлению государственным имуществом "Росимущество".

Как сообщалось, в конце июня Carlsberg объявил о подписании соглашения о продаже бизнеса в России, но заявил, что сроки завершения сделки неясны, учитывая сложный процесс продажи, предполагающий участие нескольких юрисдикций.

"Балтика" контролирует 30% российского рынка пива.

Компания "Данон Россия" имеет в России 13 заводов по производству молока и продуктов растительного происхождения. В октябре прошлого года Danone объявила, что планирует оставить под своим контролем только подразделение по производству детского питания.

Путин подписал указ, разрешающий российскому государству принимать активы иностранных компаний в России во "временное управление" 25 апреля этого года.

Пока по этой схеме в России поглощены активы двух энергетических компаний - финской Fortum и немецкой Uniper.

Carlsberg принадлежит латвийский производитель напитков Aldaris.

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