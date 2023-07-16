Путин передал государству акции, принадлежащие Carlsberg и Danone

В указе говорится, что акции принадлежащего Carlsberg петербургского производителя пива "Балтика" и российской "дочки" Danone "Данон Россия" временно переданы в управление федеральному агентству по управлению государственным имуществом "Росимущество".

Как сообщалось, в конце июня Carlsberg объявил о подписании соглашения о продаже бизнеса в России, но заявил, что сроки завершения сделки неясны, учитывая сложный процесс продажи, предполагающий участие нескольких юрисдикций.

"Балтика" контролирует 30% российского рынка пива.

Компания "Данон Россия" имеет в России 13 заводов по производству молока и продуктов растительного происхождения. В октябре прошлого года Danone объявила, что планирует оставить под своим контролем только подразделение по производству детского питания.

Путин подписал указ, разрешающий российскому государству принимать активы иностранных компаний в России во "временное управление" 25 апреля этого года.

Пока по этой схеме в России поглощены активы двух энергетических компаний - финской Fortum и немецкой Uniper.

Carlsberg принадлежит латвийский производитель напитков Aldaris.