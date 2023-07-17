Латвийская Барби Виктория Уайлд откровенно рассказала об отношениях со своим возлюбленным Саймоном

Пара познакомилась 14 лет назад. Тогда и начался путь преображения Виктории, ведь именно Саймон помог ей обрести объемные формы.

Саймон сделал предложение своей избраннице в 2019 году, но свадьбу тогда отложили из-за ковида. "С юности у меня была мечта выйти замуж в Лас-Вегасе. Я знаю, что мое свадебное платье точно не будет классическим - скорее, это будет что-то немного экстравагантное. Вряд ли оно будет розовым, потому что я не хочу в этот день одеваться как Барби", - говорит Виктория.

Пополнения в семье они не планируют. "Мы еще чувствуем себя молодыми", - сказал Саймон. "Не знаю, захотим ли мы детей. Возможно, это поменяется со временем. Сейчас мне кажется, что свидетельство о браке и дети не являются гарантом того, что пара не разведется", - отмечает Виктория.

Они говорят, что секрет успеха их долгих отношений заключается в том, что у них есть общие интересы как в хобби, так и в карьере. "Еще мне нравится работать в Instagram. Я фотографирую. Для нас обоих страна мечты, где хотим жить - это Америка. У меня там могло бы быть больше возможностей для бизнеса, чем в Европе, а у Виктории - в шоу-бизнесе", - уверен Саймон.

Правда, пара еще не договорилась о месте, где именно они хотят жить в США. "Саймону больше нравятся большие города, он хочет жить в самом центре Нью-Йорка - в Манхеттене, а я бы предпочла Лос-Анджелес", - говорит Виктория.

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